Für 11 Euro bekommt ihr gerade einen der angesagtesten Koop-Shooter auf Steam

In Gunfire Reborn greift ihr als tierischer Held zu allerlei zufällig generierten Waffen.

Auf Steam finden sich seit jeher nicht nur die neuesten Blockbuster, sondern auch unzählige Indie-Spiele und Titel aus der zweiten Reihe. Dazu gehört auch Gunfire Reborn, ein ungewöhnlicher Koop-Shooter, den ihr euch bis zum 15. Juni besonders günstig sichern könnt. Wir stellen euch das Spiel kurz vor.

Was ist Gunfire Reborn?

In dem Koop-Shooter könnt ihr die Kontrolle über zahlreiche tierische Helden mit verschiedenen Fähigkeiten und Spielstilen übernehmen und kloppt euch alleine oder als Team von bis zu vier Spielerinnen und Spielern durch zufällig generierte Level, die sich nach jedem Neustart ändern. Wie das Gameplay aussieht, könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

1:12 Gunfire: Reborn kündigt mit rasantem Gameplay seinen Release im Game Pass an

Das Spiel beschreibt sich selbst als Mischung aus Ego-Shooter, Rollenspiel und Roguelike: Ihr kämpft meist mit verschiedensten, ebenfalls zufällig generierten Schusswaffen, die ihr in den Leveln findet. Gleichzeitig erlernt euer Charakter neue Fähigkeiten und ihr schaltet neue Helden frei. Wenn ihr sterbt, müsst ihr von vorne anfangen, könnt aber in dauerhaft freigeschaltete Vorteile und Upgrades investieren.

Was sagen die Rezensionen?

Auf Steam ist Gunfire Reborn außerordentlich beliebt: Von fast 75.000 Rezensionen fallen 93 Prozent positiv aus, das Spiel gehört damit zu den Koop-Shootern mit den besten Bewertungen. Gelobt wird unter anderem der motivierende Gameplay-Loop, die große Auswahl an Charakteren und das aktive Entwicklerteam. Denn der Shooter bekommt seit dem Release immer wieder kleine DLCs, die zu einem recht niedrigen Preis neue Charaktere und Waffen hinzufügen.

Viele Rezensionen betonen dabei, dass sich Gunfire vor allem lohnt, wenn man es gemeinsam mit Freunden spielt. Zwar hat der Shooter eine aktive Community (zur Zeit etwa 20.000 gleichzeitige Spielerinnen und Spieler), aber über die Spielersuche ein Team zu finden, kann trotzdem schwer sein.

