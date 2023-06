Kommt endlich Wolfenstein 3? Stellenausschreibung lässt auf Shooter-Fortsetzung hoffen

Darf Terror Billy bald wieder ... terrorisieren? Man darf zumindest ein bisschen hoffen.

Nach The New Order, The New Colossus und Youngblood ist es beunruhigend still um die Wolfenstein-Reihe geworden. Und das, obwohl Bethesdas Senior Vice President Pete Hines eigentlich schon 2018 ein Wolfenstein 3 versprochen hatte.

Ist es endlich jetzt - also circa vier Jahre - nach dem letzten Ableger der Reihe so weit? Darauf lässt zumindest eine Stellenausschreibung des Entwicklerstudios Machine Games hoffen.

Warum Hoffnung auf Wolfenstein 3 aufkeimt

Das steckt in der Stellenausschreibung: Gemäß der offiziellen Website des Studios sucht Machine Games aktuell nach einem Senior Animator, der eine gewissen Leidenschaft für First Person-Spiele mitbringen sollte. Gleichzeitig soll derjenige auch eine starke Vertrautheit mit den Titeln des Entwicklerstudios aufweisen können.

Gleichzeitig würde Machine Games bevorzugen, wenn sich interessierte Bewerber mit Animationen von vierbeinigen Kreaturen auskennen, während es offenbar um ein AAA-Projekt geht.

Wenn wir also an ein AAA-Spiel von Machine Games mit First Person-Perspektive und vierbeinigen Kreaturen denken, kommt uns ganz natürlich Wolfenstein in den Sinn. Immerhin kann man die sogenannten Panzerhunde mittlerweile als Aushängeschild der Shooter-Reihe verstehen, mit denen es Protagonist B.J. Blazkowicz regelmäßig zu tun bekommt.

Nicht zu früh freuen: Eine offizielle Bestätigung, dass sich Wolfenstein 3 aktuell in Entwicklung oder zumindest Planung befindet, ist das natürlich nicht. Momentan ist Machine Games ohnehin noch mit Bethesdas Indiana Jones-Spiel beschäftigt. Dass die beliebte Shooter-Reihe aber in den kommenden Jahren tatsächlich mal fortgesetzt wird, ist definitiv nicht auszuschließen.

Wie steht ihr zu der Spekulation um ein Wolfenstein 3: Würdet ihr euch über eine Fortsetzung der Shooter-Reihe freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Indiana Jones-Spiel von Machine Games? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!