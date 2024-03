Furiosa: Der neue Mad-Max-Film schneidet bei frühen Testscreenings offenbar richtig, richtig gut ab

Furiosa: A Mad Max Saga startet am 23. Mai 2024 in den Kinos die Motoren. Bildquelle: Warner Bros.

Mit 78 Jahren liefert Regisseur George Miller offenbar wieder ein richtiges Action-Brett ab. Furiosa: A Mad Max Saga startet zwar erst in zwei Monaten in den Kinos, erste Eindrücke zu dem Film machen aber schon jetzt die Runde.

Woher die angeblichen Ersteindrücke kommen

Denn auf Reddit meldet sich ein Fan zu Wort, der gemäß eigener Aussage mit Teilnehmern einer Testvorführung von Furiosa teilnehmen konnte. Der User mit dem passenden Namen Max_Rockatanski ist schon seit Jahren bei Reddit und explizit Foren um Mad Max aktiv.

Seid damit schon einmal gewarnt: Es lässt sich nicht verifizieren, ob der User die Aussagen aus glaubwürdiger Quelle bezieht. Bei vergleichbaren Screenings wird in der Regel freiwilligen Teilnehmern ein unfertiger Film oder eine TV-Serie vorgeführt, um Wochen bis Monate vor dem Release Zielgruppenoptimierung zu betreiben.

Da Furiosa: A Mad Max Saga erst am 23. Mai 2024 in den Kinos startet, würde es vom Timing her aber allemal passen. Das Prequel zu Mad Max: Fury Road lässt bereits seit acht Jahren auf sich warten und widmet sich einer jungen Imperator Furiosa (Anya Taylor-Joy statt Charlize Theron).

Gibt es nach dem ersten Trailer doch Entwarnung?

Der Reddit-User beschreibt in den Kommentaren unter seinem Beitrag, selbst bezüglich Furiosa eher skeptisch gewesen zu sein. Unter anderem wegen der verhältnismäßig kurzen Produktionsdauer und da gerade das CGI im ersten Trailer für viel Kritik sorgte - so zum Beispiel bei YouTube.

Den Reaktionen der Testzuschauer zufolge soll George Miller aber alles andere als enttäuschen und einen wirklich gelungenen Actionfilm abliefern. Von mehreren Personen, die eine strikte Verschwiegenheitserklärung unterschrieben haben, will er zumindest erfahren haben, dass Furiosa schon jetzt für große Begeisterung sorgt.

Ein Film für Mad-Max-Fans? Einer Person zufolge soll sich Furiosa primär an Fans von Mad Max richten und zweitrangig an das allgemeine Publikum. Außerdem will Max_Rockatanski davon erfahren haben, dass das CGI im Vergleich zum ersten Trailer signifikant verbessert wurde.

Abwarten: Ob sich die wirklich frühen Ersteindrücke zu Furiosa: A Mad Max Saga zum Kinostart am 23. Mai 2024 bewahrheiten, erfahren wir spätestens in den kommenden Wochen. Bisher hat George Miller eher selten enttäuscht, was seine Filme anbelangt.

Übrigens: Als ausgesprochener Film-Fan ist auch Hideo Kojima von Mad Max und dem ersten Trailer zu Furiosa ganz begeistert. Mittlerweile ist sogar bekannt, dass Kojima George Miller einen Auftritt in Death Stranding 2 - On the Beach spendiert hat.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Furiosa: A Mad Max Saga? Freut ihr euch darüber, dass der Charakter aus Fury Road eine Vorgeschichte in Filmform spendiert bekommt oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut hat euch Mad Max Fury Road gefallen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!