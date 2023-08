Futurama hat vor 21 Jahren Herzen gebrochen und reißt jetzt in nur einer Sekunde die Wunde neu auf

Ihr wisst ganz genau, welche Futurama-Folge gemeint ist. Bildquelle: Disney

Es ist wahrscheinlich nicht übertrieben, die Folge um Frys treuen Hund Seymour als die traurigste von ganz Futurama zu bezeichnen. Die 61. aller Episoden der Sci-Fi-Serie wurde erstmals im November 2002 ausgestrahlt - und ist damit stolze 21 Jahre alt.

Jetzt - in der neuesten und elften Staffel - erinnert Futurama nochmal an die Geschichte, die einem Schlag in die Magengrube gleicht. Das zwar nur innerhalb einer Sekunde, das hat aber zumindest für uns gereicht, nochmal ein kleines bisschen melancholisch zu werden.

Wie Futurama Zuschauer-Herzen brach

Ihr fragt euch, um was es überhaupt geht? Eine Schilderung der Ereignisse wird der traurigsten und vielleicht sogar besten Futurama-Folge eigentlich gar nicht gerecht, wir probieren es aber trotzdem mal.

In Gebell aus der Steinzeit stößt Fry auf die versteinerten Überreste seines Hundes Seymour. Dabei stellt sich heraus: Nachdem Fry nicht ganz freiwillig in eine Kältekammer gefallen und damit fast tausend Jahre später in der Gegenwart von Futurama wieder erwacht, ist Seymor natürlich längst tot.

Sein treuer Hund war sich aber nie bewusst, dass Fry nicht zurückkehren würde und wartete jahrelang und sogar bis zu seinem Tod vor dem Pizza-Restaurant, in dem sein Besitzer arbeitete. Dabei kommt es zu einer ziemlich herzzerreißenden Montage, die ihr euch wie folgt nochmal anschauen könnt, wenn ihr gerade Lust auf Weinen habt:

So macht sich Futurama jetzt über Seymour lustig

In Staffel 11, Folge 6, die gerade erst bei Disney Plus erschienen ist, spielt Futurama nun an Seymour und dessen tragische Geschichte an - und macht sich zugegebenermaßen auch ein wenig darüber lustig.

Zum Ende der Geschichte kommt es nämlich zu einem Rap, der den Song The 12 Days of Christmas parodiert und dabei natürlich Futurama ohne Ende zitiert - und dabei eben Frys toten Hund erwähnt.

Ja, die Anspielung dauert nicht länger als nur eine Sekunde, dabei wird aber offenbart, dass Futurama seine traurigste und vielleicht auch beste Storyline nicht vergessen hat. Das Rapvideo selbst wurde vom US-Sender Hulu übrigens auch auf YouTube veröffentlicht:

Wie gut gefällt euch die neueste und mittlerweile elfte Staffel von Futurama bisher? Könnt ihr euch noch an die tragische Folge mit Seymour erinnern, die mittlerweile 21 Jahre auf dem Buckel habt? Wenn ihr die Wahl hättet: Welche heißgeliebte Serie würdet ihr zurückbringen und fortsetzen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!