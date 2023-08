Moment mal, hat Futurama gerade einen 16 Jahre alten Simpsons-Plot »geklaut«?

Zwischen Die Simpsons und Futurama gibt es natürlich schon seit einer gefühlten Ewigkeit immer wieder Überschneidungen und Querverweise. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Futurama ist zurück! Aktuell läuft die elfte Staffel auf Disney Plus und wer die animierte Sci-Fi-Serie kennt und liebt, dem sind die unzähligen Crossover mit Die Simpsons sicherlich vertraut. Immerhin ist Matt Groening für die Schöpfung beider Serien verantwortlich und so kommt es wieder und wieder zu kleineren und größeren Überschneidungen.

Jetzt greift Folge 5 von Staffel 11 und damit die neueste Futurama-Episode einen Idee auf, die wir in dieser Form eigentlich schon gesehen haben - und zwar im Simpsons-Kinofilm von 2007. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt!

Wie Futurama bei den Simpsons klaut

Um was geht es in der neuen Futurama-Episode? Die neueste Folge von Sci-Fi-Serie macht sich in erster Linie über den echten Amazon-Konzern lustig. So bekommt es die Belegschaft von Planet Express mit der altbekannten Schurkin Mom und ihrer neuen Momazon-Firma zu tun, die rasant zu wachsen beginnt, was massive Auswirkungen auf das ganze Universum hat.

Die Episode lässt sich zu ihrem Ende eindeutig von dem Simpsons-Film inspirieren , als das denkende und fühlende Momazon-Warenlager beginnt, erst den Mond, dann die Erde, dann das Sonnensystem und dann das komplette Universum einzuschließen. Und zwar in der Form einer gigantischen Kuppel.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Im Simpsons-Film müssen sich die Bewohner von Springfield ebenfalls mit einer Kuppel herumschlagen, die ihre gesamte Stadt einschließt, nachdem Homer deren Trinkwasserversorgung vergiftet hatte.

Im Gegensatz zum Simpsons-Film wird das Kuppel-Problem bei Futurama in wenigen Minuten und eigentlich komplett von alleine gelöst: Die Momazon-Kuppel nimmt so gigantische Ausmaße an, dass die sowieso niemand mehr wahrnimmt.

Spannend bleibt natürlich, ob die dafür irgendwann in der Zukunft nochmal eine Rolle spielt, immerhin hat Futurama auch erst kürzlich einen 20 Jahre alten Witz zu Ende erzählt - mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Wie gut gefällt euch die neue und mittlerweile elfte Staffel von Futurama? Freut ihr euch über das Comeback der kultigen Sci-Fi-Serie oder hättet ihr guten Gewissens darauf verzichten können? Mögt ihr Die Simpsons, Futurama oder vielleicht sogar Discenchantment lieber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!