Futurama: Ein 20 Jahre alter Witz hat sich in der Sci-Fi-Serie erst jetzt so richtig ausgezahlt

Ihr fragt euch, was aus Kifs Kindern geworden ist? Nach über 20 Jahren liefert Futurama in Staffel 11 endlich die Antwort. Bildquelle: Disney

Die Sci-Fi-Serie des Simpsons-Schöpfer Matt Groening wurde eigentlich schon ein paar Mal beendet, vor Kurzem ist aber trotzdem eine elfte Staffel erschienen. Und die hat jetzt einen 20 Jahre alten Witz aufgegriffen und endlich zu Ende erzählt.

Seid ab dieser Stelle vor leichten Spoilern zu Staffel 11, Episode 2 gewarnt!

Wiedersehen mit Kifs Kindern - nach über 20 Jahren

Worum geht’s? Die neueste Episode von Futurama widmet sich primär Amy Wong und ihrem Alien-Partner Kif. Dabei wurde ein fast vergessener Story-Strang aufgegriffen, der mittlerweile über 20 Jahre alt ist.

Falls ihr euch nicht mehr erinnert: Den Grundstein dafür legt Staffel 4 - Folge 1 beziehungsweise Staffel 5 - Folge 5 (Vorsicht, verwirrend: das kommt ein wenig auf die Definition an).

Die wurde am 10. Februar 2002 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde und darin entbrennt ein großes Mysterium um den schwangeren Kif und wer die Mutter seiner Kinder ist. Da Kifs Alienrasse schon alleine durch bloßen Körperkontakt geschwängert werden kann, ist die Antwort auf diese Frage nicht unbedingt offensichtlich.

Letztendlich sollte sich herausstellen, dass Leela und nicht Amy Kif geschwängert hatte. Kifs Kinder wurden dann auf dessen Heimatplaneten Amphibios 9 zurückgelassen. Und zwar mit der Ansage, dass sein Nachwuchs dann erst in 20 Jahren bereit wäre, von Kif und Amy abgeholt zu werden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Jetzt zahlt sich dieser Witz endlich aus. Denn in Staffel 11 und damit tatsächlich 20 Jahre später steht Kifs Nachwuchs im Fokus der Handlung der zweiten Episode. Kif, Amy und der Rest der Planet Express-Crew kehren auf Amphibios 9 zurück und auch, dass Leela die Mutter der Kinder ist, wird in der Folge behandelt.

Die Geduld und Treue der Futurama-Fans wird mit der neuesten Episode von Matt Groenings Sci-Fi-Serie allemal belohnt. Falls ihr euch fragt, wo sich Staffel 11 von Futurama aktuell streamen lässt, können wir natürlich weiterhelfen.

Wo kann ich Futurama: Staffel 11 in Deutschland streamen?

Futurama: Staffel 11 lässt sich in Deutschland bei Disney Plus streamen. Wer also die Fortsetzung der Sci-Fi-Serie des Simpsons-Machers mitverfolgen will, muss sich bei dem Streamindienst ein Abo zulegen.

Beachtet dabei: Noch sind nicht alle Folgen der neuen Season verfügbar. Jede Woche wird eine Episode von insgesamt zehn ausgestrahlt. Aktuell gibt es schon zwei Folgen der elften Futurama-Staffel.

Den offiziellen Trailer zu den neuen Futurama-Episoden könnt ihr euch wie folgt ansehen:

1:49 Futurama: Ja, es kommt wirklich eine neue Staffel - und jetzt auch ein Trailer auf Deutsch

Habt ihr in Staffel 11 von Futurama bereits reingeschaut? Wenn ja, wie gut gefallen euch die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie bisher? Freut ihr euch über das Comeback von Futurama oder hättet ihr guten Gewissens darauf verzichten können? Mögt ihr Die Simpsons oder Futurama lieber? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!