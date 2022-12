Goose Goose Duck fällt unter all den neuen Steam-Releases sofort auf. Mit charmanter Grafik und der Idee, das Kinderspiel "Ente Ente Gans" einfach mal umzudrehen, soll das neue Steam-Spiel Aufmerksamkeit wecken. Und das klappt, wie an den extrem hohen Spielerzahlen deutlich wird. Der Titel wandelt das soziale Spielprinzip von Among Us ein wenig um und stellt Gänse und Enten in den Mittelpunkt.

Aber was ist Goose Goose Duck überhaupt?

Goose Goose Duck ist ein Social-Deduction-Spiel, bei dem es darum geht, alle Gänse oder alle Enten auszulöschen. Allerdings haben sich die Enten als Gänse verkleidet, um diese zu infiltrieren. Die Gänse müssen also die spionierenden Enten entlarven und zur Strecke zu bringen – in der Hoffnung, dabei auch wirklich eine Ente zu erwischen. Die Enten hingegen versuchen, die Gänse unauffällig aus dem Weg zu räumen und dabei nicht erwischt zu werden.

1:12 Goose Goose Duck: Der neue Steam-Hit im Gameplay-Trailer

Es gibt acht unterschiedliche Level, 40 unterschiedliche Rollen, hunderte kosmetische Gegenstände und fünf Spielmodi. Eine Gruppe beinhaltet 16 Spieler sowie einen Proximity-Sprachchat (Sprachchat in Spielernähe). Zudem erscheinen jeden Monat Updates mit neuen Inhalten.

Warum ist das so erfolgreich?

Vom 7. bis zum 13. Dezember 2022 erreichte der Titel an jedem einzelnen Tag einen Spitzenwert von über 130.000 aktiven Spielern auf Steam. Damit wird es zehnmal so häufig gespielt als der Genrevertreter mit der derzeit zweithöchsten Spielerzahl, Among Us.

Goose Goose Duck wird zudem nicht nur viel gespielt, die Reviews zeigen sich auch zufrieden mit dem aktuellen Zustand: 90 Prozent der Steam-Bewertungen insgesamt fallen positiv aus. Steam-Nutzer Socke schreibt zum Beispiel:

Goose Goose Duck hat mich wirklich positiv überrascht! Ich dachte erst, es sei ein schlechter Klon von Among Us, ABER!!!! Es ist noch komplexer und spannender als das! Es gibt deutlich mehr Rollen (über 20), sowohl als Gans und auch als Ente! Von Spion, über Medium, bis hin zur Taube. Ich habe jetzt ein paar Spiele gespielt und bin echt begeistert!

Und Steam-Nutzer Motte [GER] meint:

Für alle die gerne AmongUs spielen, ist dies eine wunderbare Alternative. Man hat verschiedene Rollen, die man spielen kann ( natürlich per Zufall ausgewählt ) ohne sich extra mods runterladen zu müssen, wie es bei AmongUs der Fall ist. Ausserdem kann man sich die Währung, die man benötigt um sich Outfits etc, kaufen zu können, im Spiel erspielen und ist nicht gezwungen Geld auszugeben.

Ein weiterer Grund für den Erfolg ist sicher das Free2Play-Modell. Freunde können das Spiel einfach zusammen ausprobieren, ohne Geld auf den Tisch legen zu müssen. Und egal, an welchem PC sie sitzen, die Systemanforderungen sind so gering, das Spiel dürfte auch auf modernen Taschenrechnern laufen. Soziale Spiele leben von diesem leichten Zugang. Außerdem spinnt Goose Goose Duck das bewährte Spielprinzip von Among Us weiter, bringt ein neues abgedrehtes Setting und viele eigene Ideen mit.

