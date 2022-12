Game Awards: Welche Ankündigung war euer Highlight?

Auf den Game Awards werden nicht nur traditionell die besten Spiele des Jahres gekürt. In der Show, moderiert von Geoff Keighley, gibt es meist auch jede Menge spannende Neuankündigungen und damit einen Ausblick auf das kommende Spielejahr. Auch dieses Mal wurden wir nicht enttäuscht.

Beispielsweise wurden während der Game Awards ein Release-Datum für den PC-Port des Story-Highlights The Last of Us: Part 1 angekündigt, dass es bisher nur exklusiv auf der PlayStation zu spielen gab. Am 3. März 2023 soll es bereits auf Steam erscheinen. The Last of Us: Part 1 erzählt die Geschichte von Joel und Ellie, die sich durch eine postapokalyptische Welt schlagen müssen, in der eine Pilzinfektion Menschen in Zombies verwandelt.

Auch zum Cyberpunk 2077 Story-DLC Phantom Liberty gibt es neues Trailer-Futter. Der auf den Game Awards enthüllte Trailer zeigt neben Keanu Reeves in der Rolle des Johnny Silverhand einen zweiten, bekannten Hollywood-Schauspieler: Idris Elba. Der schlüpft in die Rolle des Agenten Solomon Reed und arbeitet aus bisher noch unbekannten Gründen mit V zusammen. Einen konkreten Releasetermin gibt es nicht. Der DLC wurde lediglich für 2023 angekündigt.

1:32 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

Doch auch Abseits von Trippel-A gab es einige spannende Ankündigungen. Etwa präsentierte sich der Nachfolger von Jedi: Fallen Order Jedi Survivor mit neuem Gameplay und die Ankündigung zu Hades 2 hat viele Herzen höher schlagen lassen.

Doch was war euer Favorit?

Macht mit bei unserer Umfrage

Das wollen wir jetzt mit einer Umfrage klären und euch vor eine schwierige Aufgabe stellen: Ihr dürft euch zwischen all den neuen Ankündigungen und Trailern nur für ein einziges Highlight entscheiden, für das ihr abstimmen könnt.

Weil wir wissen, dass die Qual der Wahl dieses Mal besonders groß ist, könnt ihr eure zweit- und drittplatzierten Highlights gern in den Kommentaren nennen. Natürlich interessiert uns auch, warum genau diese Ankündigung euer persönliches Schmankerl der gesamten Show war.