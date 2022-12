Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - Neuer Trailer mit großer Enthüllung: Keanu Reeves ist nicht der einzige Star!

1:32 Copy: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zeigt sich erneut im Game Awards-Trailer

2023 wird ein großes Jahr für Cyberpunk 2077: Mit Phantom Liberty erscheint der erste und einzige große Story-DLC, also ein Addon mit komplett neuer Story, neuen Örtlichkeiten und jeder Menge Szenen, in denen Keanu Reeves Schimpfwörter in den Mund nimmt. Doch bisher bleibt es ein Rätsel, worum es in Phantom Liberty ganz konkret gehen soll.

Der neueste Gameplay-Trailer, den CD Projekt Red im Rahmen der Game Awards 2022 enthüllt hat, bringt zumindest ein bisschen Neonlicht ins Dunkel - und enthüllt einen weiteren Stargast neben Keanu Johnny Silverhand Reeves: den Hollywood-Schauspieler Idris Elba!

Den kennen Fans aus dem legendär guten The Wire oder der britischen Kriminalserie Luther, mit ein bisschen Pech auch aus dem dritten Star-Trek-Film von J.J. Abrams oder Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Idris Elba verkörpert in Phantom Liberty den ominösen (N)USA-Agenten Solomon Reed und arbeitet mit V zusammen, um das Mysterium der DLC-Story zu knacken.

Das unterstreicht auch nochmal die bisherigen Info-Häppchen, dass V in Phantom Liberty eng mit der neuen US-Regierung zusammenarbeitet. Außerdem sehen wir im Trailer Verfolgungsjagden mit gepanzerten Fahrzeugen, Schießereien mit aufgemotzten Cyberpunks und, und, und.

Phantom Liberty spielt übrigens während der Handlung des Hauptspiels, ist also weder Prequel, noch Sequel. Alle weiteren Infos zum Addon findet ihr in unserer Übersicht zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Wann erscheint Phantom Liberty?

Ein exaktes Release-Datum kommuniziert CD Projekt leider immer noch nicht, aber immerhin bleibt es dabei, dass Phantom Liberty irgendwann 2023 erscheint. Falls ihr bis dahin mal wieder reinschauen wollt: Unser Chefredakteur hat sich jüngst zum Edgerunners-Release nochmal nach Night City gewagt, um rauszufinden, wie frisch sich Cyberpunk 2077 nach Patch 1.6 anfühlt.