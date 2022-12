Game Awards 2022: Alle Gewinner und das Game of the Year in der Übersicht

Wer hat bei den Game Awards 2022 gewonnen? Die Antwort darauf bekommt ihr in der folgenden Übersicht. Wir verraten euch, in was für Kategorien welches Spiel als Sieger hervorgehen konnte. Besonders spannend ist natürlich, was zum Spiel des Jahres 2022 gekürt wurde.

Kleiner Spoiler: Natürlich räumen Elden Ring und God of War Ragnarök ordentlich ab. Genug um den heißen Brei herumgeredet: Alle Gewinner der Game Awards 2022 und auch die Nominierten der jeweiligen Kategorie findet ihr in der folgenden Übersicht:

Alle Gewinner der Game Awards 2022

Spiel des Jahres: Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

252 68 Elden Ring im Test Die zweithöchste Wertung der GameStar-Geschichte

Beste Story: God of War Ragnarök

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Bestes Rollenspiel: Elden Ring

Elden Ring

Live a Live

Pokémon-Legenden: Arceus

Triangle Strategy

Xenoblade Chronicles 3

Bestes Action-Adventure: God of War Ragnarök

A Plague Tale: Requiem

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Stray

Tunic

PLUS 57:57 God of War Ragnarök Wertungsdiskussion: So oft hat uns ein Spiel selten überrascht

Bestes Action-Spiel: Bayonetta 3

Bayonetta 3

CoD Modern Warfare 2

Neon White

Sifu

TMNT: Shredder's Revenge

Bestes Multiplayer-Spiel: Splatoon 3

CoD Modern Warfare 2

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

TMNT: Shredder's Revenge

Bestes Kampfspiel: Multiversus

DNF Duel

JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R

The King of Fighters 15

MultiVersus

Sifu

57 6 Meinung MultiVersus hält mich und mehr als 140.000 andere Steam-Spieler gefangen

Bestes Sportspiel: Gran Turismo 7

F1 22

Fifa 23

NBA 2K23

Gran Turismo 7

Olliolli World

Beste Simulation/Strategiespiel: Mario + Rabbids Sparks of Hope

Dune: Spice Wars

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Total War: Warhammer 3

Two Point Campus

Victoria 3

Bestes Indiespiel: Stray

Cult of the Lamb

Neon White

Sifu

Stray

Tunic

11:14 Stray ist wirklich eines der schönsten Spiele des Jahres - und auch noch richtig gut

Bestes Ongoing-Game: Final Fantasy 14

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy 14

Fortnite

Genshin Impact

Bestes Familienspiel: Kirby and the Forgotten Land

Kirby and the Forgotten Land

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nintendo Switch Sports

Splatoon 3

Bestes eSports-Spiel: Valorant

Counterstrike: Global Offense

DOTA 2

League of Legends

Rocket League

Valorant

Bestes Indie-Debüt: Stray

Neon White

Norco

Stray

Tunic

Vampire Survivors

Bestes Mobile-Spiel: Marvel Snap

Apex Legends Mobile

Diablo Immortal

Genshin Impact

Marvel Snap

Tower of Fantasy

9 15 Marvel Snap im Test Warum es für Heiko das schlauste Spiel des Jahres ist

Bestes VR/AR-Spiel: Moss - Book 2

After the Fall

Among Us VR

Bonelab

Moss - Book 2

Red Matter 2

Bester Community-Support: Final Fantasy 14

Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy 14

Fortnite

No Man's Sky

Games for Impact: As Dusk Falls

A Memoir Blue

As Dusk Falls

Citizen Sleeper

Endling - Extinction is Forever

Hindsight

I was a Teenage Exocolonist

Innovation im Bereich Barrierefreiheit: God of War Ragnarök

As Dusk Falls

God of War Ragnarök

Return to Monkey Island

The Last of Us Part 1

The Quarry

Bestes Artdesign: Elden Ring

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Scorn

Stray

Beste Game Direction: Elden Ring

Elden Ring

God of War Ragnarök

Horizon Forbidden West

Immortality

Stray

PLUS 48:30 Elden Ring in der Wertungsdiskussion: Warum es für uns ein Meisterwerk ist

Bester Soundtrack: God of War Ragnarök

A Plague Tale: Requiem

Elden Ring

God of War Ragnarök

Metal: Hellsinger

Xenoblade Chronicles 3

Bestes Audio-Design: God of War Ragnarök

CoD Modern Warfare 2

Elden Ring

God of War Ragnarök

Gran Turismo 7

Horizon Forbidden West

Most Wanted 2022: The Legend of Zelda: Tears of Kingdom

Final Fantasy 16

Hogwarts Legacy

Resident Evil 4

Starfield

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Beste Performance: Christopher Judge

Ashly Burch

Charlotte McBurney

Christopher Judge

Manon Gage

Sunny Suljic

Beste Adaption: Arcane: League of Legends

Arcane: League of Legends

Cyberpunk: Edgerunners

The Cuphead Show!

Sonic the Hedgehog 2

Uncharted

143 23 Arcane Gebt der Netflix-Serie unbedingt eine Chance, egal, ob ihr LoL mögt

Player's Voice: Genshin Impact

Sonic Frontiers

Elden ring

Genshin Impact

God of War Ragnarök

Stray

Bestes eSports-Event: 2022 League of Legends World Championship

Evo 2022

2022 League of Legends World Championship

PGL Major Antwerp 2022

The 2022 Mid-Season Invitational

Valorant Champions 2022

Bester eSports-Coach: Matheus BZKA Tarasconi

Andrii B1AD3 Horodenskyi

Horodenskyi Matheus BZKA Tarasconi

Erik DOOMBROS Sandgren

Sandgren Robert ROBBAN Dahlström

Dahlström Go SCORE Dong-Bin

Bester eSports-Athlet: Jacob YAY Whiteaker

Jeong CHOVY Ji-Hoon

Ji-Hoon Lee FAKER Sang-Hyeok

Sang-Hyeok Finn KARRIGAN Andersen

Andersen Oleksandr S1MPLE Kostyliev

Kostyliev Jacob YAY Whiteaker

Bestes eSports-Team: Loud

Darkzero eSports

Faze Clan

Gen.G

La Thieves

Loud

Content Creator des Jahres: Ludwig

Karl Jacobs

Ludwig

Nibellion

Nobru

QTCinderella

Disclaimer: GameStar ist Teil der Jury der Game Awards 2022

Was haltet ihr von den Gewinnern der Game Awards 2022: Welche Spiele haben in euren Augen zurecht gewonnen? In welchen Kategorien hättet ihr andere Titel aufs Siegertreppchen gestellt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!