Alle lieben Keanu Reeves. Der Darsteller aus Filmen wie The Matrix und John Wick eroberte mit seinem Auftritt als Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 auf der E3 2019 die Herzen der Videospiel-Fans. Und selbst bei der Bekanntgabe der »Best of E3 2019«-Gewinner der Game Critic Awards lässt sich der Schauspieler nicht missen.

Allerdings nicht für Cyberpunk 2077. Denn um sich für die Best of E3-Auswahl zu nominieren, hätte das neueste Rollenspiel der Entwickler von CD Projekt Red auf der Messe für zumindest fünf Minuten spielbar sein müssen. Deswegen solltet ihr euch nicht wundern, warum in der folgenden Liste auch Marvel's Avengers oder Halo Infinite nicht zu finden sind.

Mittlerweile gaben die Game Critics Awards die Gewinner der Best of E3 2019 bekannt und dabei kürte eine Jury aus globalen Gaming Outlets (unter der sich auch GameStar und GamePro befinden), John Wick Hex zum Gewinner der Kategorie »Bestes Strategiespiel«.

Damit wurde dem Münchener Entwickler Mimimi mit Desperados 3 die Chance auf einen Sieg verwehrt, das sich übrigens als erstes deutsches Studio seit der Crysis-Serie unter den Nominierten der Best of E3 wiederfand.

Das sind die Gewinner der »Best of E3 2019«

Best of Show

Borderlands 3

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake (Gewinner)

(Gewinner) Star Wars Jedi: Fallen Order

The Outer Worlds

Watch Dogs: Legion

Best Original Game

12 Minutes

Bleeding Edge

Control

John Wick Hex

The Outer Worlds (Gewinner)

Bestes Konsolenspiel

Final Fantasy VII Remake (Gewinner)

(Gewinner) Luigi's Mansion 3

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Star Wars Jedi: Fallen Order

Watch Dogs: Legion

Bestes PC-Spiel

Borderlands 3

Control

Doom Eternal (Gewinner)

(Gewinner) The Outer Worlds

Wolfenstein: Youngblood

Bestes VR-/AR-Spiel

Asgard's Wrath

Lone Echo II

Minecraft Earth

Phantom: Covert Ops (Gewinner)

(Gewinner) Sniper Elite VR

Beste Hardware-Peripherie

Sega Genesis Mini

Smach Z

Xbox Elite Wireless Controller Series 2 (Gewinner)

Bestes Action-Spiel

Borderlands 3

Call of Duty Modern Warfare

Doom Eternal (Gewinner)

(Gewinner) Gears 5

Wolfenstein: Youngblood

Bestes Action-Adventure

Control

Luigi's Mansion 3

Star Wars Jedi: Fallen Order

The Legend of Zelda: Link's Awakening

Watch Dogs: Legion (Gewinner)

Bestes Rollenspiel

Dragon Ball Z: Kakarot

Final Fantasy VII Remake (Gewinner)

(Gewinner) Monster Hunter: World Iceborne

Pokémon Sword and Shield

The Outer Worlds

Bestes Rennspiel

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Gewinner)

(Gewinner) F1 2019

Forza Horizon 4: LEGO Speed Champions

GRID

Bestes Sportspiel

eFootball Pro Evolution Soccer 2020 (Gewinner)

(Gewinner) Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Madden NFL 20

Roller Champions

Bestes Strategiespiel

Age of Empires II: Definitive Edition

Desperados III

Fire Emblem: Three Houses

John Wick Hex (Gewinner)

(Gewinner) Phoenix Point

Bestes Familienspiel

Fall Guys

Luigi's Mansion 3 (Gewinner)

(Gewinner) Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020

Minecraft Dungeons

Pokémon Sword and Shield

Bester Online-Multiplayer

Bleeding Edge

Call of Duty Modern Warfare (Gewinner)

(Gewinner) Gears 5

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Wolfenstein: Youngblood

Bestes Indie-Spiel

12 Minutes (Gewinner)

(Gewinner) Carrion

Fall Guys

John Wick Hex

Sayonara Wild Hearts

Bestes Service-Spiel

Destiny 2 (Gewinner)

(Gewinner) Final Fantasy XIV

Fortnite

Monster Hunter: World

Tom Clancy's The Division 2

Besondere Erwähnung für die Grafik

Cyberpunk 2077

Die Liste aller Nominierten und Gewinner der letzten Jahre findet ihr direkt bei den Game Critics Awards.