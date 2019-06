Keanu Reeves als Avenger? Marvel will den Schauspieler für's MCU

Wird Keanu Reeves ein Teil des Marvel Cinematic Universe und damit auf Superhelden wie Spider-Man, Thor oder den Hulk treffen? Gar nicht mal so unwahrscheinlich, denn wie Studio-Boss Kevin Feige verrät, hat Marvel schon des Öfteren versucht, den Darsteller aus John Wick oder Cyberpunk 2077 für eine Rolle zu gewinnen.

Im Gespräch mit ComicBook berichtet das Mastermind des Marvel Cinematic Universe:

"Wir sprechen mit ihm über so gut wie jeden Film, den wir machen. Ich weiß nicht wann und ob er überhaupt ein Teil des MCU wird, aber wir wollen die richtige Art und Weise herausfinden, dies zu bewerkstelligen."

In den vergangenen Monaten gab es bereits Gerüchte, Marvel würde Keanu Reeves für The Eternals zu gewinnen versuchen. Laut der Aussage von Kevin Feige scheint diese Spekulation gar nicht so wenig dran gewesen zu sein. Schon Jake Gyllenhaal wurde bereits für verschiedene Rollen im MCU von Marvel kontaktiert. Der Schauspieler aus Filmen wie Prisoners oder Nightcrawler tritt nun mit Spider-Man: Far From Home dem Marvel Cinematic Universe bei, in dem er den Comic-Bösewicht Mysterio spielt.

Spider-Man: Far From Home startet am 05. Juli 2019 in den Kinos. Danach geht es mit Black Widow, The Eternals, Black Panther 2, Doctor Strange 2, Guardians of the Galaxy: Vol. 3 und Shang-Chi und Captain Marvel 2 weiter.

Keanu Reeves in Cyberpunk 2077

Ob Keanu Reeves in einem dieser Filme (oder einen eigenen) als Superheld auftreten wird, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon können sich Fans des Schauspielers auf seinen Auftritt in Cyberpunk 2077 freuen, das am 16. April 2020 für PC, PS4 und Xbox One erscheint.

Im neuesten Videospiel des The-Witcher-3-Entwicklers CD Projekt Red schlüpft der Keanu Reeves in die Rolle von Johnny Silverhand … während sich viele Fans fragen, ob sie im fertigen Titel Sex mit ihm haben können.

