Der US-Sender liefert in einem Video einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Highlights der neuen TV-Saison 2018/2019. Neben vielen Szenen aus diversen Produktionen darf die erfolgreichste Serie des Senders natürlich nicht fehlen: Game of Thrones.

Achtung Spoiler-Gefahr: Wer nichts zu den neuen Folgen des Serienhits erfahren möchte, auch wenn es bisher mehr Gerüchte als Fakten gibt, sollte an dieser Stelle nur auf eigene Gefahr weiterlesen!

Zunächst werden einige bekannte Szenen aus den letzten Staffeln gezeigt, doch dann gibt es für die Fans eine kleine, sehr kleine neue Szene aus der finalen 8. Staffel zu sehen.

Man muss schon genau hinschauen, damit man die kurze Szene ab Minute 1:10 nicht verpasst: Darin sehen wir das Wiedersehen von Jon Snow (Kit Harington) und seiner Schwester Sansa Stark (Sophie Turner) in Winterfell, bestätigte auch das US-Magazin Entertainment Weekly.

Fest steht, Game of Thrones geht nächstes Jahr mit der achten und finalen Staffel weiter. Doch wann das genau sein wird, wollte der US-Sender bisher noch nicht bestätigen. Zuletzt kündigte HBO-Chef Casey Bloys einen Start in der ersten Hälfte des Jahres 2019 an.

Sogleich kursierten Gerüchte über einen möglichen Release-Termin im März oder April, ähnlich wie schon die früheren Staffeln - mit Ausnahme von Staffel 7 im Juli 2017. Doch das ist scheinbar noch deutlich zu früh.

Staffel 8: Start eher im Sommer statt im Frühjahr

Neue Hinweise gehen nun eher von einem Start der neuen Folgen im Mai oder später aus. Grund ist ein Interview mit Visual Effects Supervisor Joe Bauer in der Huffington Post. Seiner Aussage nach sei sein Team noch über den Monat Mai hinweg mit der Fertigstellung an der neuen Staffel beschäftigt.

Gefragt wurde nach der Chance, nächstes Jahr bei den Emmy Awards dabei zu sein. Da es hierzu aber ein Stichtag für Ende Mai gibt, bis dann die neue Staffel angelaufen sein muss, stellt er klar: Die Arbeit seines Teams für Staffel 8 könnte erst in zwei Jahren, also 2020, bei den Emmys für eine mögliche Nominierung berücksichtigt werden. Alles andere sei zu früh.

Damit bestätigt Joe Bauer noch einmal die Aussage von HBO-Chef: Start der finalen 8. Staffel mit sechs neuen Folgen findet in der ersten Hälfte des Jahres 2019 statt - auch wenn die Fans schon auf einen früheren Staffel-Start gehofft haben.

