Das letzte Game of Thrones-Buch erschien vor 12 Jahren, ist für Winds of Winter endlich ein Release in Sicht?

Geduld. Wir brauchen alle einfach nur noch ein kleines bisschen mehr Geduld. Bildquelle: HBO

Ja, Game of Thrones wurde längst beendet, aber Das Lied von Eis und Feuer nicht. Der letzte Roman der Hauptreihe mit dem Titel A Dance with Dragons erschien vor mittlerweile 12 Jahren, während The Winds of Winter weiter auf sich warten lässt.

Darüber scherzte der Autor George R.R. Martin sogar erst kürzlich in einem Interview mit dem YouTuber Dominic Noble: Seid mal nicht so ungeduldig, es ist immerhin erst 12 Jahre her, dass das letzte Buch rausgekommen ist! - eine Aussage, die ihr definitiv nicht zu ernst nehmen solltet.

Der Release des fünften Teils der Vorlage für Game of Thrones fand im englischsprachigen Raum am 12. Juli 2011 (beachtet hier natürlich die Zeitverschiebung) statt. Die zweigeteilte Veröffentlichung in Deutschland mit den beiden Bänden Der Sohn des Greifen und Ein Tanz mit Drachen folgte dann am 21. Mai 2012 beziehungsweise am 23. Juli 2012.

Das lange Warten auf den nächsten Teil

Doch wie steht es um das sechste von insgesamt sieben geplanten Büchern? Der mittlerweile 74 Jahre alte Autor arbeitet schon seit über einem Jahrzehnt an The Winds of Winter und vertröstet Fans immer wieder aufs Neue.

Und die dürften den Autoren eigentlich mittlerweile längst in den Knast stecken: In einem Blog-Post aus dem Jahr 2019 verkündete Martin noch recht optimistisch, sollte The Winds of Winter nicht bis zum 29. Juli 2020 erscheinen , dürften ihn seine Fans verhaften.

Natürlich ist es dazu nie gekommen und George R.R. Martin entschuldigte sich immer wieder für die Verspätungen. Der Autor gab bereits zu, dass sein Universum und seine unterschiedlichen Erzählstränge mittlerweile einfach zu komplex geworden sind, um mit dem Schreiben schnell voranzukommen.

George R.R. Martin ist ein vielbeschäftigter Mann: Fairerweise muss man aber auch dazu sagen, dass sich der Autor auch vom Schreiben ablenken lässt.

So hat George R.R. Martin zum Beispiel an den Serien Game of Thrones und House of the Dragon mitgewirkt, andere TV-Projekte wie Nightflyers überwacht, an Videospielen wie Elden Ring mitgeschrieben, Bücher wie Wild Cards oder Feuer und Blut geschrieben oder in Sharknado 3 und Z-Nation Cameo-Auftritte hingelegt.

Wann könnte The Winds of Winter endlich erscheinen?

Mittlerweile könnte George R.R: Martin mit The Winds of Winter tatsächlich auf die Zielgerade zusteuern: Im Dezember 2022 verkündete der Autor während der Late Show mit Stephen Colbert, dass er sich circa 500 Seiten vor dem Abschluss des Romans befindet und er zwischen 1.100 bis 1.200 bereits geschrieben hat. Wann The Winds of Winter damit endlich erscheint, bleibt weiterhin offen.

Doch besten glaubt ihr, dass The Winds of Winter tatsächlich kommt, sobald ihr es in den Händen haltet.

Übrigens: Wenn ihr euch dafür interessiert, wie es mit Geschichten aus dem Game of Thrones-Universum im Serienformat weitergeht, können wir euch natürlich weiterhelfen. So kommt nicht nur Staffel 2 von House of the Dragon, darüber hinaus plant der US-Sender HBO eine ganze Palette an neuen TV-Produktionen:

Was glaubt ihr: Wird The Winds of Winter jemals erscheinen? Habt ihr die Das Lied von Eis und Feuer-Romane gelesen und wenn ja, wie gut haben sie euch gefallen? Wie zufrieden seid ihr rückblickend mit der Game of Thrones-Serie und auch der ersten Staffel House of the Dragon? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!