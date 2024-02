Game of Thrones: Die ursprünglichen Pläne für das Serien-Finale wurden von HBO knallhart abgeschmettert

Nein, von der ursprünglichen Idee der GoT-Showrunner für das Finale der Serie war HBO überhaupt nicht begeistert. Bildquelle: HBO

Beim Finale von Game of Thrones waren sich HBO und die Showrunner offenbar von Anfang an uneinig. David Benioff und D.B. Weiss wollten die TV-Serie eigentlich in einer Film-Trilogie statt der zwei letzten Staffeln enden lassen. Doch HBO war glasklar dagegen.

Das geht aus einem neuen Bericht von Wall Street Journal hervor. Konkret geht es darum, dass Benioff und Weiss keine Staffeln 7 und 8 wollten, sondern stattdessen ein großes Kino-Finale in der Form dreier Filme.

Drei Kinofilme statt zwei TV-Staffeln?

Daran war aber der US-Sender HBO - um es gelinde zu formulieren - überhaupt nicht interessiert. Benioff zufolge wurde diese Idee mit einem HBO steht für Home Box Office und nicht Away Box Office unmissverständlich abgeschmettert.

Rückblickend betrachtet vielleicht gar keine schlechte Entscheidung. Immerhin wurde gerade Staffel 8 von Game of Thrones vor allem dafür kritisiert, zu geradlinig auf das Ende der Serie zu hetzen. Viele Fans bemängelten, dass den Charakteren, ihren jeweiligen Story-Strängen und letztendlich auch ihren Schlussszenen zu wenig Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet wurden.

Letztendlich sollte Staffel 7 insgesamt sieben Episoden und Staffel 8 insgesamt acht Episoden umfassen, die jeweils auf eine Laufzeit von 40 bis 90 Minuten kommen. Daran wären die drei Filme selbst mit einer Laufzeit von bis zu drei Stunden nicht gekommen.

So geht es mit Game of Thrones und auch Benioff und Weiss weiter

Bis heute hat HBO Game of Thrones noch immer nicht ins Kino gebracht. Stattdessen läuft mit House of the Dragon bereits eine erste Spin-off-Serie, während die zweite ab Juni 2024 gedreht wird: The Hedge Knight wird eine Adaption von George R.R. Martins Geschichten um Ser Duncan und seinen Knappen Egg.

Mit 3 Body Problem startet übrigens am 21. März 2024 die neue Sci-Fi-Serie von David Benioff und D.B. Weiss bei Netflix. Die hat mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar ebenfalls eine ganze Stange Geld gekostet. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

