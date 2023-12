House of the Dragon: In Staffel 2 tritt ein Vorfahre von Jon Snow auf, jetzt haben wir ein Gesicht zu Cregan Stark

Nach einem sehr kurzen Auftritt in Staffel 1 von House of the Dragon dürften die Starks in der zweiten Season eine weitaus größere Rolle spielen. Bildquelle: HBO

Im Sommer 2024 wird wieder getanzt: House of the Dragon geht in die zweite Runde und dabei dürfte der Streit zwischen den Targaryens und Hightowers nur noch weiter eskalieren. In Staffel 2 sehen wir aber auch ein altbekanntes Haus wieder, die in der Mutterserie Game of Thrones zu den größten Fanlieblingen zählten: die Starks.

Die Starks tanzen den Drachentanz mit

In der ersten Season von House of the Dragon waren die Wächter des Nordens genau genommen schon vertreten: Rickon Stark (David Hounslow) schwor König Viserys und dessen Tochter Rhaenyra die Treue und verpflichtete sich damit dazu, sie vor den Feinden des Eisernen Throns zu verteidigen.

In Staffel 2 kommt nun Rickons Sohn Cregan ins Spiel: Dass der neue Kopf des Hauses Starks in den kommenden Folgen der HBO-Serie auftritt, ist schon seit ein paar Monaten ein offenes Geheimnis. Damaligen Insider-Berichten zufolge schlüpft Tom Taylor (Der dunkle Turm, Wenn du König wärst) in die Rolle von Cregan Stark, was der Schauspieler mittlerweile persönlich auf Instagram (via X, ehemals Twitter) bestätigt hat:

Was für eine Rolle spielt Cregan Stark in House of the Dragon?

Doch wer ist Cregan Stark überhaupt? Natürlich handelt es sich bei ihm um einen Vorfahren beliebter Game-of-Thrones-Charaktere wie zum Beispiel Ned, Robb, Sansa und Arya Stark, sowie auch Jon Snow. Im Tanz der Drachen (und damit House of the Dragon) sollte der Lord des Hauses Winterfell aber Jahrzehnte zuvor eine wichtige Rolle spielen.

Seid ab dieser Stelle vor Spoilern gewarnt! Denn wie es in Staffel 2 von House of the Dragon weitergehen dürfte, wissen wir bereits dank George R.R. Martins Westeros-Historienroman Feuer und Blut. Außerdem hat das Finale der ersten Season darauf bereits vorbereitet.

Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) schickte ihren Sohn Jacaerys (Harry Collet) in den Norden, um dabei Verbündete für ihren Kampf zu rekrutieren. Jaecaerys wird es dabei zuerst nach Eyrie in the Vale verschlagen, um dort Lady Jeyne Arryn aufzusuchen. Hinter dem Vale liegt dann natürlich Winterfell und die Heimat der Starks, wo Cregan mittlerweile seinen Vater Rickon als Lord abgelöst hat.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Hier nochmal eine ausdrückliche Spoiler-Warnung: Tatsächlich handelt es sich bei den Starks um einige der wichtigsten Verbündeten von Rhaenyra im Kampf gegen die Hohenturms. Cregan und Jace schmieden den Pakt von Eis und Feuer , im Zuge dessen sich Letzter dazu bereit erklärt, seine erstgeborene Tochter mit Cregans Sohn zu vermählen.

Eine wirklich wichtige Rolle dürfte Cregan aber erst nach Staffel 2 von House of the Dragon spielen, sobald der Lord von Winterfell seine Armee gen Königsmund führt. Was genau dazu führt und was sonst noch alles in der Zwischenzeit passiert, wollen wir euch an dieser Stelle aber wirklich nicht vorwegnehmen.

Übrigens: George R.R. Martin zufolge soll House of the Dragon nun wirklich noch eine dritte und vierte Staffel erhalten. Season 2 startet im Sommer 2024, einen konkreten Release-Termin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings nicht. Mehr zu Game of Thrones und House of the Dragon könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Wie gut hat euch Season 1 von House of the Dragon gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Staffel? Freut ihr euch darüber, dass HBO das Serien-Universum von Game of Thrones mit zusätzlichen Spin-offs weiter ausbaut oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!