Game of Thrones: Das nächste Spin-off nach House of the Dragon legt 2024 noch richtig los

Nicht nur Jon bekommt vermutlich eine Serie spendiert, auch Briennes Vorfahre kommt ins Rampenlicht. Bildquelle: HBO

Bei so einem Mega-Erfolg wie Game of Thrones ist es kein Wunder, dass weitere Serien aus der Welt von Buchautor George R. R. Martin entstehen sollen. Das Prequel House of the Dragon startet dieses Jahr bereits in die zweite Staffel, aber das bleibt bei weitem nicht das einzige Projekt. Jetzt gibt es Neuigkeiten zu The Hedge Knight.

Wie Production List verrät, wird das Prequel rund um den Heckenritter Ser Duncan und seinen Knappen Ei schon bald mit den Aufnahmen beginnen. Genauer gesagt ist der Drehstart am 3. Juni 2024.

Dafür begibt sich das Team nach Nordirland. Das ergibt nur Sinn, immerhin sind schon für Game of Thrones einige Szenen von Westeros dort entstanden.

Mit einem Drehstart in wenigen Monaten wird es vermutlich auch nicht mehr lange dauern, bis der Cast angekündigt wird - noch ist unklar, wer in die Rollen des Heckenritters und seines Knappen schlüpft.

In diesem Jahr erscheint aber erstmal Staffel 2 von House of the Dragon. Einen Vorgeschmack zum Tanz der Drachen gibt euch folgender Trailer:

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Wovon handelt The Hedge Knight?

Die Serie spielt knapp 90 Jahre vor den Geschehnissen von Game of Thrones. House of the Dragon dagegen ist noch weiter in der Vergangenheit angesiedelt, knapp 200 Jahre vor der Hauptserie. Zur Zeit von The Hedge Knight sind die Drachen in Westeros bereits ausgestorben.

Insgesamt wird die Serie vermutlich deutlich bodenständiger sein als die bisherigen Serien. Hier geht es nicht um die Oberhäupter großer Häuser, man widmet sich eher den einfachen Bürgern von Westeros. Hauptfiguren sind der namensgebende Heckenritter Ser Duncan und sein Knappe Ei, die sich in der ersten Staffel bei einem Turnier ihren Unterhalt verdienen wollen.

Insgesamt sollen drei Staffeln erscheinen, die sich jeweils an den drei Kurzgeschichten von George R. R. Martin orientieren sollen. Eigentlich hätte Martin noch Ideen für weitere Bücher zu Duncan und Ei, ob die aber noch umgesetzt werden, bleibt zu bezweifeln. Immerhin fehlen die letzten Teile der Hauptreihe auch noch, an denen der Autor schon seit Jahren arbeitet.

Bis dahin werdet ihr vermutlich noch weitere GoT-Spin-offs sehen: Es wird bereits an Projekten zu Aegon dem Eroberer und dem aus House of the Dragon bekannten Corlys Velaryon gearbeitet, aber auch eine eigene Serie über Jon Schnee mit Kit Harington ist im Gespräch.

Auch wenn ihr von Ser Duncan noch nie gehört habt, so kennt ihr sicherlich eine seiner Nachfahren: Brienne von Tarth aus Game of Thrones ist mit dem Heckenritter verwandt, wie Martin selbst bestätigte. Es gibt außerdem eine Fan-Theorie, laut der Duncan zusätzlich der Großvater von niemand geringerem als Hodor ist. Zu dieser Vermutung äußerte sich der Autor aber bisher nicht.