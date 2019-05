19.3 Millionen. Eine Zahl, die man einfach mal so für sich stehen lassen kann. So viele Zuschauer haben alleine in den USA eingeschalten, um die letzte Folge der achten Staffel und von gesamt Game of Thrones zu gucken. Ein neuer Rekord für den TV-Sender HBO.

HBO bricht den eigenen Senderrekord

Alleine 13.6 Millionen verfolgten dabei die eigentliche Ausstrahlung zur besten Sendezeit am Sonntagabend. Auf 19.3 kommt die Episode »Der Eiserne Thron« durch die Fans, die die Folge zeitversetzt auf der Streaming-Plattform von HBO geguckt haben.

Damit hat HBO den 17 Jahre alten, eigenen Sender-Rekord gebrochen: Den hielt bis dato die erste Folge der vierten Staffel die Sopranos, zu der damals 13.4 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten.

Game of Thrones hat deutsche Fans wach gehalten

Doch auch in Deutschland war der Andrang groß: Aufgrund der Zeitverschiebung war die letzte Folge von Game of Thrones von Sonntag auf Montag ab 03:00 Uhr nachts verfügbar. Auf Sky Atlantic hielt das 910.000 Fans jedoch nicht davon ab einzuschalten … und diese Woche wohl besonders verschlafen zu starten.

Bei der sogenannten »werberelevanten Zielgruppe« der 14- bis 49-Jährigen konnte Sky mit 750.000 Zuschauern dabei einen stolzen Marktanteil von 46.2 Prozent für sich verbuchen. In der Regel liegt Sky ansonsten bei lediglich 0.1 Prozent. Damit erreichte die finale Game-of-Thrones-Folge Platz 9 der Tages-Charts - und schlägt damit sogar die 20.15 Uhr-Sendungen großer TV-Sender wie dem Ersten oder ZDF.

Lautstarke Kritik der Fans an Staffel 8

Die Rekordzahlen von Game of Thrones sprechen also für sich. Und das, obwohl zahlreiche Unterstützer der Petition, die ein Remake von Staffel 8 fordert, geschworen haben, das Finale der TV-Serie zu boykottieren. Zur Zeitpunkt des Veröffentlichung des Artikels haben bereits 1.364.970 User unterschrieben

Denn trotz der Zahlen ist die letzte Season Game of Thrones nicht vor Kritik gefeit: Fans kritisierten vor allem das hohe Erzähltempo, die daraus resultierend kaum nachvollziehbaren Charakterentwicklungen und unterstellten den Showrunnern David Benioff und D.B. Weiss »schlechtes Writing«. Kritik, auf die auch die Daenery-Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke reagierte.

