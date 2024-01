»Unbezahlbares« Spin-Off zu Game of Thrones wird jetzt völlig anders als ursprünglich gedacht

Fans von Game of Thrones dürfen Corlys Velaryon (vielleicht) bei seiner Reise um die Welt von Game of Thrones begleiten. Bildquelle: HBO

Das erste Spin-Off zu Game of Thrones bekommt ihr eigenes Spin-Off: Corlys die Seeschlange Velaryon kennen wir längst aus House of the Dragon, seine Abenteuer zur See sollen jetzt in einer neuen TV-Serie beleuchtet werden.

Dass das Projekt unter dem Arbeitstitel Nine Voyages kommen soll, ist schon länger bekannt. Zwischenzeitlich gab es sogar Gerüchte, dass HBO das Spin-Off abgesägt hätte. Jetzt stellt der Autor von Das Lied von Eis und Feuer in einem neuen Blogpost dar: Corlys Velaryon bekommt weiterhin eine persönliche TV-Serie - allerdings ganz anders als ursprünglich gedacht.

Game of Thrones wird jetzt auch animiert

Nine Voyages soll jetzt eine Animationsserie werden. Denn Martin zufolge wäre eine Realverfilmung von Velaryons Abenteuern viel zu teuer geworden. Immerhin dreht sich die Geschichte um einen legendären Seefahrer, der so gut wie jede Woche einen neuen Hafen erblickt.

Aufwendige Sets für Orte wie Driftmark, Lys, die Basiliskeninseln, Volantis oder Quarth zu bauen, wäre damit schlichtweg zu kostspielig und würden jeglichen Rahmen sprengen. Das Universum von Game of Thrones in animierter Form auszubauen, ergibt also in den Augen der Verantwortlichen bei HBO viel mehr Sinn.

Seid jedoch gewarnt: George R.R. Martin betont, dass Nine Voyages zum aktuellen Zeitpunkt kein grünes Licht erhalten hat. Allerdings würde man kurz davor stehen, den nächsten wichtigen Schritt zu machen.

1:15 House of the Dragon: Trailer verspricht für Season 2 epische Schlachten und Rückkehr nach Winterfell

Für Nine Voyages ist aktuell Bruno Heller (Rome) verantwortlich. Die Serie selbst würde sich dann natürlich um Lord Corlys Velaryon drehen, der in House of the Dragon von Steve Toussaint dargestellt wird. Martin lässt außerdem durchblicken, dass HBO aktuell noch an zwei weiteren Animationsserien im Universum von Game of Thrones arbeitet - welche genau, ist im Moment allerdings nicht bekannt.

Übrigens: Mit Staffel 2 von House of the Dragon geht es im Sommer 2024 weiter. Derweil ist das nächste Spin-Off Dunk & Egg am weitesten mit seiner Produktion fortgeschritten. Tatsächlich arbeitet HBO an einer regelrechten Palette an GoT-Serien (wie zum Beispiel einer Sequel-Serie um Kit Harington als Jon Snow). Einen Überblick bekommt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts.

Was haltet ihr davon, dass HBO auch auf animierte TV-Serien im Universum von Game of Thrones setzt? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Nine Voyages um Lord Corlys Velaryon? Welchem Charakter aus der Welt von Das Lied von Eis und Feuer sollte eurer Meinung nach eine eigene Serie gewidmet werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!