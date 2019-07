In Bloodmoon wird die Geschichte der Kinder des Waldes, der Ursprung der Weißen Wanderer und ihre Verbindung zu dem Haus der Starks thematisiert. Das erste Spin-off zu Game of Thrones spielt 5.000 Jahre vor dem Spiel um den Eisernen Thron und zu diesem Zeitpunkt existierte noch das Haus Casterly, bevor die Lennisters die Kontrolle über Casterlystein an sich rissen.

Die Starks kehren im ersten Spin-off zu Game of Thrones zurück

Neue Fotos vom italienischen Drehort Grotta del Turco könnten nun das Wappen des Hauses Casterly enthüllen: Auf der Standarte, die auf den Bildern zu sehen sind, ist möglicherweise eine Raubkatze zu erkennen - genauer gesagt eine Löwin. Tatsächlich sind im Universum von Das Lied von Eis und Feuer weder das Wappen noch das Motto des Hauses Casterly bekannt.

Es würde jedoch Sinn machen, wenn eine Löwin das Wappen des Hauses Casterly zieren würde: Der Geschichte der Romanen von Autor George R.R. Martin zufolge, tötete der erste Lord Casterly namens Corlos eine Löwin, die sein Dorf attackierte, verschonte aber ihre Jungen. Diese Heldentat erfreute der Legende nach die Götter, welche daraufhin das Haus Casterly mit großen Reichtum segneten.

Die Casterlys wurden letztendlich von den dem ersten Lennister namens Lann, der Listige um ihr Vermögen betrogen: Bronn beschrieb in der achten Staffel Game of Thrones im Dialog mit Jaime, dass Lann ein Halsabschneider gewesen sei - und alles andere als ein edler Lord. George R.R. Martin bestätigte bereits, dass im ersten Game-of-Thrones-Spin-off die Lennisters nicht auftreten werden, da sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht existierten.

Only shortly before sunset the prop boat came out of the grotto again to go back to the production's second base in the port of Gaeta. This time the boat's crew was in costume and the banner (which might be an early Stark one?) revealed. #Bloodmoon #Gaeta pic.twitter.com/WYRFn3aJMT