House of the Dragon: Staffel 2 startet 2024 und das ist noch nicht alles

Fast zwei Jahre müssen Fans schon auf neue Folgen zu House of the Dragon warten, doch jetzt ist endlich ein Release in Sicht: Mit Staffel 2 des Spin-Offs zu Game of Thrones soll es im frühen Sommer 2024 losgehen - wie HBO (via THR) offiziell bestätigt.

Einen konkreten Starttermin gibt es zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Fairerweise hat HBO schon vor geraumer Zeit durchblicken lassen, auf dieses Zeitfenster abzuzielen - jetzt haben wir Gewissheit.

Die zwei großen Änderungen für Staffel 2

Weniger Folgen: Staffel 2 von House of the Dragon kommt mit nur acht statt zehn Folgen daher. Laut HBO wurde die Folgen-Einkürzung aus storytechnischen Gründen getroffen, womit der Handlungsbogen der zweiten Season besser funktionieren soll. Was rausgeschnitten wurde, sehen wir dann erst in Staffel 3.

Kein Miguel Sapochnik: Der ursprüngliche Showrunner von House of the Dragon hat sich kurz nach dem Start von Staffel 1 verabschiedet. Miguel Sapochnik ist der Regisseur von einigen der besten Episoden von Game of Thrones (wie zum Beispiel Hartheim oder Die Schlacht der Bastarde) und war für den Aufbau des ersten Spin-Offs hauptverantwortlich.

Allerdings wollte sich Sapochnik nach der ersten Season von House of the Dragon anderen Projekten widmen. Sein Kollege Ryan J. Condal produziert nun gemeinsam mit Alan Taylor (ebenfalls ein GoT-Veteran) die neuen Folgen.

Falls ihr eure Erinnerungen an House of the Dragon nochmal auffrischen und außerdem erfahren wollt, was euch in Staffel 2 der Serie erwartet, empfehlen wir euch an dieser Stelle Analyse unseres Kollegen Marco Risch von Nerdkultur:

Übrigens: Laut George R.R. Martin ist für House of the Dragon eine Laufzeit von mindestens vier Staffeln geplant. Und derweil tüftelt HBO ja auch noch an weiteren Spin-Offs zu Game of Thrones, von denen eins ebenfalls 2024 in die Gänge kommen soll.

Dunk & Egg legt 2024 los

Noch ein Spin-Off zu Game of Thrones legt los: Anfang 2024 soll der Dreh von Dunk & Egg beginnen - einem weiteren Prequel zum Lied von Eis und Feuer, das ebenfalls auf Büchern von George R.R. Martin basiert.

Das hat HBO-Chef Casey Bloys offiziell bestätigt, demzufolge der Drehbeginn von Dunk & Egg natürlich davon abhängt, dass sich Film- und TV-Studios einigen und der aktuell anhaltende SAG-AFTRA-Streik beigelegt wird.

Dunk & Egg befindet sich bereits seit 2021 in Entwicklung, die Romanvorlage spielt sich circa 90 Jahre vor den Ereignissen von Game of Thrones ab. Die Geschichte dreht sich um den Heckenritter Ser Duncan und seinen Knappen Aegon Targaryen, die durch Westeros streifen und dabei Abenteuer erleben. Duncan will sich als ehrenhafter Ritter beweisen, während Aegon seinem Alltag als Adligen-Sohn entkommen will.

Die Kurzgeschichtensammlung Tales of Dunk and Egg beziehungsweise Der Heckenritter von Westeros wurde übrigens wie schon Das Lied von Eis und Feuer von George R.R. Martin nie beendet.

