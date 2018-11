Game of Thrones: The Long Night - Die neue Serie hat einen Namen

Mit der achten Staffel beginnt nächstes Jahr der letzte große Kampf um den Eisernen Thron: Game of Thrones wird enden, doch Westeros hat nach wie vor eine Zukunft. Oder genauer gesagt: Eine Vergangenheit, denn aktuell befindet sich eine Prequel-Serie in Entwicklung, die nun stolz ihren Namen verkündet: The Long Night.

Diese Info teilt niemand anderes als Game-of-Thrones-Autor George R.R. Martin auf seinem Blog, der gemeinsam mit Showrunnerin Jane Goldman die Idee zur Serie entwickelte:

"Das Casting für The Long Night ist gestartet, die erste Nachfolgeserie für Game of Thrones, die gedreht werden soll."

Erste Besetzung und Story-Details bekannt

Mit Naomi Watts (King Kong) und den nun bestätigten Josh Whitehouse (Poldark) steht bereits eine erste Besetzung fest. Zumindest einige kleine Infos zu ihrer Rolle kennen wir bereits:

The Long Night soll mehrere Jahrtausende vor den Ereignissen von Game of Thrones stattfinden und das allmähliche Ende des goldenen Heldenzeitalters illustrieren. Wir werden den alten Starks aus den Legenden begegnen (darunter Bran the Builder, dem Stammvater der Starks), mehr über die Entstehung der White Walker erfahren. The Long Night bezeichnet in er Hintergrundgeschichte von Game of Thrones einen besonders schlimmen Winter, der eine ganze Menschengeneration andauerte.

Damals verbündete sich ein legendärer Held mit den Children of the Forest, um die einfallenden Horden der Weißen Wanderer (White Walkers) aufzuhalten. Es dürfte also wieder fleißig gekämpft werden in The Long Night. Wir halten euch natürlich über alle Details auf dem Laufenden.