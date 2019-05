Game of Thrones - Die besten Reaktionen zum großen Finale der Serie

Game of Thrones ist zu Ende. Die letzte Folge »Der Eiserne Thron« der 8. Staffel lockte als Abschluss der Fantasyserie nach George R.R. Martins Westeros-Saga noch einmal ein Millionenpublikum vor den Bildschirm. Und während sich der US-Sender HBO über einen neuen Zuschauerrekord mit über 19,3 Mio. allein in den USA freuen darf, werden immer mehr Kritiken zur Entwicklung der Geschichte und der einzelnen Charakteren laut.

Wir haben für euch die besten Twitter-Reaktionen für die finale Folge zusammengefasst.

Achtung Spoiler!

In dem folgenden Artikel gehen wir auf die Geschehnisse der achten und letzten Staffel Game of Thrones genauso wie vorherige Seriengeschehnisse sowie Theorien aus den Büchern ein. Falls ihr die Season also noch nicht gesehen habt oder allgemein nicht gespoilert werden wollt, dann solltet ihr diesen Artikel nun wieder schließen.

Game of Thrones Finale in der Kritik: Enttäuscht das Ende des Spiels um den Eisernen Thron?

Positive Reaktionen zum Finale

Ghost<3

2/5 überlebt. Für GOT kein schlechter Schnitt.

Ein gelungenes Ende einer wahnsinnig tollen Serie. Klar ging das Tempo in Staffel 8 eindeutig zu schnell u die Abwesenheit der Bücher war deutlich spürbar. Aber insgesamt einfach mega#GameOfThonesFinale #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/tCm4dJga3U — Bundel48 (@Bundel481) May 20, 2019

Wenn ich das Finale mit einem Wort beschreiben müsste, wäre es angenehm. So sehr ich mit dieser Staffel auch unzufrieden bin, es war ein schönes, rundes Ende. Keine losen Enden, jeder gut untergebracht, alles soweit im reinen. Damit kann ich gut leben #GameOfThronesFinale #GoT — Campel (@0Campel0) May 20, 2019

VORSICHT SPOILER!!!!



Mal an die #GameofThrones #GoT #GameOfThronesFinale #GoTFinale Nörgler. Was wäre denn eurer Meinung nach ein besseres Ende gewesen? Ich finde es gut so! pic.twitter.com/j5FHlaIOnL — SalzMann (@saltedscreech) May 21, 2019

Negative Reaktionen zum Finale

How I felt during the finalé of #GameOfThrones pic.twitter.com/M4EbZ0NCiG — Preston Guy (@PGuy_77) May 21, 2019

Wtf is there to “watch” at the Wall? — Kassy Dillon (@KassyDillon) May 20, 2019

ACHTUNG Spoiler!



Drogon bringt Dany zurück zum Ende der sechsten Staffel, wo der Rest von uns so tun wird, als wäre der Rest nie passiert! #GameOfThrones pic.twitter.com/1yIFQEbFWQ — GamerkingTV (@Gam3rk1ngTV) May 21, 2019

was ein brilliantes pr move von den #got machern. serienfinale war so schlecht, dass ich es kaum erwarten kann mir die ersten bücher von got zu kaufen, damit ich diese komplette season verdrängen kann. pic.twitter.com/gzpD4vNaUE — Alkan Stahleisen (@aim_stahl) May 20, 2019

Die 8. Staffel #GameOfThrones war nur ein riesiger Marketing-Gag um die letzten Bücher besser zu verkaufen @GameWolf pic.twitter.com/0uKLaNBcWP — GameCritix.de (@GameCritix) May 21, 2019

Die besten Szene der letzten Folge

Appreciation post for the Best shot of the finale and maybe the whole season 8 #GameofThrones #GameofThronesFinale pic.twitter.com/aLQgwZAGgW — BlackEyes (@nairmridu289) May 20, 2019

Jon Snow und Ghost wiedervereint

JON AND GHOST



THE ONLY REUNION THAT MATTERS #GameofThrones pic.twitter.com/pi5cbZBJ2w — harman. (@woIgang) May 20, 2019

Ein sehr würdiges Ende der Serie hat mir gut gefallen ????nur schade das es jetzt endgültig vorbei ist

?schönste Szene Jon und Ghost ? #GameOfThronesFinale #GOTS8E6 #gameOver pic.twitter.com/EDHOvP1Fbd — BMG1900 (@BMGLIV) May 20, 2019

Der Tod von Daenerys

Heart-breaking to see Drogon trying to wake up his mother. #GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/ThOidOWklp — Daren Kern Ecullada (@itsdarenkern) May 21, 2019

This scene broke my heart ?Drogon did the sensible thing, melted the iron throne down and ended it all. Clever dragon #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/bqhbZp2mKe — ElenaCarina (@ElenaCarina1) May 20, 2019

Drogon didn’t kill Jon because he didn’t blame him for killing Daenerys, he blamed the iron throne. Drogon knew that the iron throne killed his mother, Drogon finished his mother’s wishes and broke the wheel! this scene was heartbreaking??#GameOfThrones#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/Ye6Ed6o6tj — ???????V? ????? (@RoshanReigns007) May 20, 2019

Aryas Abschied von Westeros

Ist Bran die richtige Wahl für Westeros?

still feels like Sansa was kind of harsh on Bran in that scene pic.twitter.com/Xi03V1sQMT — Dave Itzkoff (@ditzkoff) May 20, 2019

why the fuck would bran need a master of whispers his whole deal is knowing everything — Brandy Jensen (@BrandyLJensen) May 20, 2019

Drogon destroying the iron throne because new king Bran got his own seat#GameOfThronesFinale#TheFinalEpisode#GameOfThronesFinale pic.twitter.com/T1onQnKqqT — Pravin Suthar (@iAmpravinsuthar) May 20, 2019

#GameofThrones #TheFinalEpisode



Bran headed to King’s Landing after everybody fought all the wars for him knowing damn well he was gonna be the King



pic.twitter.com/pPcjTy4PS1 — Pablo Escobarner (blue check) (@PabloEscobarner) May 20, 2019