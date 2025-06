Game of Thrones: Die Entwickler des großen neuen Strategiespiels haben sogar ein eigenes Drachenforscher-Team

Auch wenn sie Fantasy-Wesen sind, müssen Drachen authentisch sein.

Mit seinen Intrigen und Ränkespielchen schreit Game of Thrones förmlich nach einer Adaption als Strategiespiel und bald ist es soweit: 2026 erscheint das Schlachten-Spektakel namens War of Westeros.

Doch was wäre ein Spiel im GoT-Universum ohne Drachen? Vermutlich ein ziemlich übler Aprilscherz. Deshalb bekommt ihr in War of Westeros neben typischen Belagerungsmaschinen und Infanterie auch Drachen an die Hand, um euren Feinden Eis und Feuer unterm Hintern zu machen.

Damit diese sich auch nahtlos in euer Kriegstreiben einfügen, haben die Entwickler von PlaySide sogar eine eigene »Taskforce« für die schuppigen Freunde eingerichtet.

Game of Thrones: War for Westeros zeigt im Entwicklertagebuch schon erstes Gameplay

»Drachen sind wie Bomben«

Im Rahmen des Summer Game Fest haben sich Game Director Ryan McMahon und Marketing-Chef Michael McAlister mit Pcgamer unterhalten und ein paar interessante Einblicke in die Entwicklung von War of Westeros gegeben.

Die Drachen waren für uns ein großer Schwerpunkt. Wir haben sogar ein kleines Forschungs- und Entwicklungsteam speziell für Drachen. Es gibt Leute und Projekte, die sich ausschließlich der Entwicklung der Drachen widmen. Ryan McMahon

Eine große Herausforderung sei dabei gewesen, dass das Quellenmaterial in puncto Drachen nicht unbedingt eindeutig ist, zum Beispiel wenn zwischen TV-Serien und Büchern Unterschiede bestehen, beispielsweise bezüglich der Größe von Drachen.

Eine Frage, die sich das Team gestellt hat, war: Was passiert mit Drachen, die sterben? Dafür habe sich das Team angesehen, wie das in den Vorlagen umgesetzt wurde. In House of the Dragons geht das Ableben eines Drachen nicht selten mit einer feurigen Explosion einher:

Die Drachen sind wie Bomben. Es wird angedeutet, dass ein Drache, wenn er auf den Boden stürzt, wie eine Atombombe explodiert. Das Hin und Her darüber, was tatsächlich passiert, wenn ein Drache nicht mehr lebt, ist absolut faszinierend. In House of the Dragon sieht man sie oft sterben, und normalerweise gibt es eine Art Explosion. Es gibt verschiedene Gründe dafür, warum sie beim Tod explodieren könnten. [...] Das ist eine wirklich interessante Debatte. Passiert das ständig? Oder passiert es überhaupt? Michael McAlister

So traurig der Drachentod in den Serien und Büchern auch sein mag, für eure Schlachten könnte sich dieser in War of Westeros strategisch ziemlich klug einsetzen lassen. Falls sie beim Aufprall wirklich explodieren, sollten sich eure Feinde lieber zweimal überlegen, ob sie einen fliegenden Koloss über ihren Truppen vom Himmel holen wollen.