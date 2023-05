Ihr könnt euren Game Pass am PC jetzt mit Freunden teilen und zwei Wochen gratis zusammen zocken

Innerhalb von 14 Tagen können viele Abenteuer erlebt werden.

Nachdem man seit einiger Zeit den Game Pass nicht mehr für gerade mal einen Euro 30 Tage ausprobieren kann, gibt es nun endlich wieder eine Möglichkeit, immerhin zwei Wochen in die gigantische Spielebibliothek hineinzuschnuppern. Dafür müsst lediglich ihr oder einer eurer Freunde bereits Abonnent des Game Pass für PC sein.

Den Game Pass für PC 14 Tage kostenlos erhalten

Was muss ich dafür machen? Wie bereits erwähnt, müsst ihr oder einer eurer Freunde bereits Abonnent des Game Pass für PC sein. Dann könnt ihr über das Home Menü des Game Pass einen Code für den Game Pass anfordern und an eine gewünschte Person weiterleiten. Der Code ist 30 Tage gültig. Falls er nicht rechtzeitig eingelöst wurde, kann er erneut angefordert werden.

Eines der Spiele die ihr im Game Pass spielen könnt ist der neue Vampir-Shooter Redfall:

2:39 Kurz vor Release zeigt Redfall nochmal, was im Vampir-Shooter mit Open World abgeht

Was ist noch zu beachten? Leider gibt es einige Einschränkungen:

Das Angebot gilt ausschließlich für den Game Pass für PC und somit nicht für Konsolen

Jeder Abonnent des Game Pass für PC kann maximal fünf Codes pro Jahr anfordern und verteilen. Das Kontingent wird allerdings jedes Jahr zum 1. Januar zurückgesetzt.

Der Code kann nur von Spielerinnen und Spielern eingelöst werden, die noch nicht Abonnentinnen oder Abonnent des Game Pass für PC waren.

Es ist also der perfekte Moment, mal wieder mit euren Freunden zusammen zu zocken. Vorausgesetzt einer von euch hatte den Game Pass für PC noch nicht. Wie bereits erwähnt, könnt ihr zum Beispiel auch den brandneuen Koop-Shooter Redfall ausprobieren. Dieser schneidet mit wenigen Ausnahmen allerdings eher schlecht bei den Spielerinnen und Spielern ab. Hier erfahrt ihr, was wir von dem Spiel halten:

Was haltet ihr von der neuen Möglichkeit, den Game Pass für PC zwei Wochen kostenlos ausprobieren zu können? Werdet ihr das Angebot nutzen um mit euren Freunden zusammenspielen zu können oder den einen oder anderen Titel zu testen? Habt ihr Redfall schon angespielt? Falls ja, was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare!