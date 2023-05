Die Wertungen für Redfall markieren das Ende einer jahrelangen Erfolgssträhne

Mit Redfall fällt Arkane bei vielen Testern durch.

Wenn sich Arkane bisher einer Sache sicher sein konnte, dann war es das fast durchweg positive Presseecho. Die Kritiker liebten Dishonored, feierten Prey und lobten Deathloop. Doch mit Redfall endet die reiche Lorbeerenernte.

Auf der Review-Plattform Metacritic erreicht der neue Koop-Shooter von Arkane Studios gerade einmal 59 Punkte im Durchschnitt, Tendenz fallend. Dieser Artikel berücksichtigt die ersten 25 Wertungen auf Metacritic.

Wir listen auf, welche Wertungen renommierte internationale Publikationen für Redfall vergeben haben und lassen die Tester zu Wort kommen.

Den GameStar-Test zu Redfall findet ihr übrigens hier:

Redfall im Test Wie der Servicegame-Zwang eine tolle Shooter-Idee torpediert von André Baumgartner

Redfall: Internationale Wertungen im Überblick

Bei Metacritic erreicht der blutdurstige Vampir-Shooter derzeit einen schwachen Durchschnitt von 59 aus 100 Punkten. Es gibt viele durchwachsene Wertungen, wobei die negativen Reviews gegenüber den wohlwollenden überwiegen. Letztere gibt es zwar durchaus auch, sie stehen aber klar in der Minderheit.

Wir bilden hier nicht den Durchschnitt, sondern Beispiele aus dem gesamten Spektrum ab. Im Anschluss folgen Zitate der für die Reviews verantwortlichen Journalisten.

Das sagen die Tester

Tester Robert Zak von Dualshockers zeigt sich als einer der wenigen Presse-Rezensenten fast durchweg begeistert von Redfall. Sein Fazit:

Redfall ist ein Open-World-Shooter, in dem du nachts allein durch ein gruseliges Herrenhaus schleichst und dich dann mit ein paar Freunden zusammentust, um es in einer anderen Dimension mit einem Riesenvampir aufzunehmen. Es ist schräg, aber auf die richtige Art schräg. Robert Zak, Dualshockers

Tester Peter Dragula von Sector.sk erkennt bei Redfall anständiges Gameplay und eine Fülle von Inhalten , kritisiert aber zugleich, dass das Spiel spürbar mehr Entwicklungszeit gebraucht habe:

Das Problem ist jedoch, dass praktisch alles im Spiel zu kurz kommt - die Welt ist leer, die KI ist schlecht, die Zwischensequenzen haben Indie-Niveau und beim Crafting fehlt es an Beute. Hätten sie dem Spiel noch sechs Monate bis ein Jahr Zeit gegeben, hätte es vielleicht noch viel mehr erreichen können. Peter Dragula, Sector.sk

2:39 Kurz vor Release zeigt Redfall nochmal, was im Vampir-Shooter mit Open World abgeht

Jeremy Peel von VG247 zieht den Vergleich zu Dishonored, bei dem Redfall aber nicht gut abschneidet:

Die Magie von Dishonored ist dünn gesät über eine Koop-Open-World, in der überall Kompromisse stecken. Jeremy Peel, VG247

Patrick Dane von Dexerto lässt kaum ein gutes Haar an Redfall, versieht das Spiel in der Headline mit dem Reim dreadful (grauenhaft) und bezeichnet es als eines der schlampigsten Spiele des Jahres . Der technische Aspekt, der auch in den Steam-Reviews zu Redfall für Ärger sorgt, fließt in die negative Wertung ein:

Einfach ausgedrückt: Auf dem PC ist es eine Horrorvorstellung. In einem Jahr voller schrecklicher PC-Portierungen ist Redfall wohl die schlechteste unter ihnen. [...] Es ist kaum zu unterschätzen, wie furchtbar Redfall manchmal laufen kann. Patrick Dane, Dexerto

Unser Autor André Baumgartner wertet etwa im Durchschnitt der internationalen Kollegen und kommt ebenfalls zu keinem guten Fazit:

Je länger man spielt, desto mehr verkommt Redfall zur öden Retorten-Schießbude. NPCs quatschen nur heiteren, belanglosen Quatsch und die KI würde ich nicht einmal eine Hundehütte bewachen lassen, [...] André Baumgartner, GameStar

Wie ergeht es euch mit Redfall? Spielt ihr den Koop-Shooter zum Release und könnt von euren Erlebnissen berichten? Oder wartet ihr lieber, bis das Spiel in Zukunft hoffentlich gesundgepatcht wird? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und diskutiert mit uns.