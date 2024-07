Game Pass: Viele von euch machen bei den neuen Preisen nicht mehr mit

Wer Titel wie CoD Black Ops 6 über den Game Pass spielen möchte, muss künftig mehr bezahlen.

Hunderte Spiele für eine niedrige monatliche Gebühr: Mit diesem Angebot will der Xbox Game Pass Spielerinnen und Spieler für das Abo gewinnen. Allerdings steigen die Preise in letzter Zeit deutlich an. Nach einer Preiserhöhung im September 2023 wird der Game Pass nun schon wieder teurer. Wir haben euch deshalb gefragt, ob ihr weiterhin das Abo nutzt oder inzwischen aussteigen wollt.

Was ändert sich eigentlich?

Die Preise für alle Varianten des Game Pass werden für Neukunden ab sofort angehoben:

Xbox Game Pass Ultimate: Kostet jetzt pro Monat 18 statt 15 Euro

Kostet jetzt pro Monat 18 statt 15 Euro PC Game Pass: Kostet jetzt pro Monat 12 statt 10 Euro

Kostet jetzt pro Monat 12 statt 10 Euro Xbox Game Pass Core: Das Jahresabo kostet jetzt 70 statt 60 Euro

Für Bestandskunden erfolgt die Preisänderung erst am 12. September 2024.

Außerdem wird die Basis-Version des Xbox Game Pass durch ein neues Modell namens Xbox Game Pass Standard ersetzt, das 15 Euro pro Monat kostet. Diese enthält die Game-Pass-Bibliothek samt Multiplayerzugriff, allerdings keine Day-One-Releases. Alle Details zu den Änderungen findet ihr hier:

Das meint ihr dazu

Für einen Großteil von euch sind die Preiserhöhungen zu viel. Insgesamt 44 Prozent (518 Stimmen) haben in unserer Umfrage angegeben, den Game Pass nicht weiter nutzen zu wollen. Dagegen wollen 34 Prozent (402 Stimmen) ihr Abo auch weiterhin behalten. Nur 22 Prozent (255 Stimmen) von euch sind sich dagegen noch unsicher, ob sie das Abo auch zu einem höheren Preis nutzen wollen.

Den meisten von euch wird der Game Pass zu teuer.

Natürlich haben wir auch einen Blick in die Kommentare geworfen, um herauszufinden, warum ihr euch so entschieden habt. Bumsfallera hat beispielsweise durch ein Steam-Tool, das wir kürzlich vorgestellt haben, herausgefunden, dass sich das Abo für ihn gar nicht lohnt:

Als es neulich mal diesen Artikel zum insgesamt bei Steam ausgegebenen Geld gab, habe ich ausgerechnet, dass ich im Schnitt die letzten Jahre 12 € pro Monat für Spiele ausgegeben habe. Das ist weniger, als das Abo kostet. Und ich kann die Spiele spielen, wann immer ich möchte und muss nicht fürchten, dass sie aus dem Abo fliegen. Für mich persönlich also kein guter Deal, das Abo.

Auch für prosumer ist das Abo keine Option mehr, allerdings nicht unbedingt aus Kostengründen:

Ich hab den Gamepass mal 1, 2 Monate ausprobiert und direkt gemerkt wie sich ein Durchrushen einstellt und ich mit viel weniger Wertschätzung den Games gegenüberstehe und Sachen abbreche, die mir sogar etwas gefallen haben. Nicht mein Ding. Dann lieber Vollpreis und Studiosupport und man hat genau das, was man will.

MariusW teilt dagegen die Meinung vieler anderer Kommentare. Für ihn lohnt sich der Game Pass weiterhin, weil er ihn nicht als dauerhaftes Abo nutzt:

Lohnt sich nach wie vor, finde ich. Man schließt sowas ja nicht als Dauer-Abo ab, oder? Sondern ab und zu mal einen oder zwei Monate und dann spielt man in einem Zug die interessanten Sachen weg, die sich bis dahin angesammelt haben. Durch diese Methode immer noch drastisch günstiger, als die aktuelleren Spiele zum Neupreis direkt zu kaufen.

Die Meinungen zum Game Pass gehen bei euch ziemlich stark auseinander. Falls ihr noch zu denjenigen gehört, die mit einer Fortsetzung des Abos hadern, findet ihr in unserer obigen Übersicht alle Spiele, die im Juni den Game Pass bereichern, oder ihn verlassen. Vielleicht können wir euch so die Entscheidung erleichtern.