Preiserhöhung beim Xbox Game Pass, niedrigste Stufe bekommt keine Day-1-Releases mehr

Netflix und Spotify haben es vorgemacht, jetzt zieht Microsoft nach: Wie der Konzern heute bekannt gegeben hat, wird die Preisgestaltung bei dem beliebten Spiele-Abonnement noch in diesem Jahr angezogen.

Um die höheren Kosten auszugleichen, wird zugleich ein neues günstigeres Basis-Abo eingeführt, das jedoch mit einigen Einschränkungen daherkommt. Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Die neuen Preise:

Xbox Game Pass Ultimate : Die Premium-Variante des Game Pass inklusive aller frischen Releases direkt zum Launch steigt von bisher 15 auf nunmehr 18 Euro monatlich. Aufs Jahr gerechnet kommt ihr somit nun auf einen Abo-Preis von rund 216 statt wie bisher 180 Euro.

: Die Premium-Variante des Game Pass inklusive aller frischen Releases direkt zum Launch steigt von bisher 15 auf nunmehr 18 Euro monatlich. Aufs Jahr gerechnet kommt ihr somit nun auf einen Abo-Preis von rund 216 statt wie bisher 180 Euro. PC Game Pass: Die PC-Variante des Game Pass inklusive Day-One-Titel kostet nun 12 Euro (vorher 10 Euro pro Monat).

Die PC-Variante des Game Pass inklusive Day-One-Titel kostet nun 12 Euro (vorher 10 Euro pro Monat). Xbox Game Pass Core: Dieses Abo (früher als Xbox Live Gold bekannt) beinhaltet nur den Online-Multiplayer und eine kleine Auswahl an Spielen. Der Preis für das Jahresabo wird von 60 auf 70 Euro angehoben. Zumindest in den USA soll der monatliche Einzelpreis aber beim Stand von 10 US-Dollar verbleiben.

Dieses Abo (früher als Xbox Live Gold bekannt) beinhaltet nur den Online-Multiplayer und eine kleine Auswahl an Spielen. Der Preis für das Jahresabo wird von 60 auf 70 Euro angehoben. Zumindest in den USA soll der monatliche Einzelpreis aber beim Stand von 10 US-Dollar verbleiben. Der Game Pass für Konsolen, der bisher mit 10 Euro veranschlagt wurde, wird gestrichen und ist ab sofort nicht mehr erhältlich. Bestehende Abos könnt ihr zu den bisherigen Bedingungen weiter nutzen. Allerdings wird der Konsolen-Game-Pass in 13 Monaten auslaufen.

Die künftige internationale Preisgestaltung für verschiedene Währungen könnt ihr auf der Webseite von Microsoft nachlesen.

Wann sollen die Änderungen in Kraft treten?

Wie Windows Central berichtet, sollen die neuen Preise ab Donnerstag, dem 12. September 2024 gelten, also in zwei Monaten. Sollten euch die neuen Preise nicht schmecken, habt ihr also noch hinreichend Gelegenheit, euer Game Pass Abo bis dahin zu kündigen.

Das neue Standard-Abo

Neben den höheren Preisen dürfte die größte Neuerung im Game Pass das neue Standard-Abo sein. Dessen Abonnenten können die Game-Pass-Bibliothek mit hunderten von Spielen inklusive Online-Multiplayer nutzen. Auf Day-One-Releases und Xbox-Cloud-Games haben sie jedoch keinen Zugriff.

Der Preis für die Standard-Stufe wird aktuell mit 15 Euro monatlich angegeben. Ein genaues Startdatum hierfür steht bislang nicht fest, allerdings gilt auch hier der September als wahrscheinlich. Aufs Jahr gerechnet kommt ihr hier auf einen Abo-Preis von rund 180 Euro.

Solltet ihr weitere Informationen zu den Preisänderungen und deren Folgen für die verschiedenen Abos suchen, hat Microsoft für Kunden eine spezielle Support-Seite eingerichtet.

