Gameplay, Story oder Grafik: Was ist für euch bei Spielen am wichtigsten?

Über Videospiele lässt sich genauso hervorragend streiten wie über alle anderen Themen, bei denen der eigene Geschmack eine tragende Rolle spielt, denn das perfekte Spiel sieht für jeden ein wenig anders aus. Einige denken da an Baldur's Gate, andere an Red Dead Redemption 2 und wieder andere verdrücken noch immer ein Tränchen, dass es nie einen dritten Teil der Lego Insel gab.

Ob ihr selbst ein Spiel für gut oder schlecht befindet, kommt meistens darauf an, welche Dinge euch im Spiel wichtig sind. Sei es eine moderne Grafik, ein innovatives Gameplay oder eine so mitreißende Geschichte, dass ihr bei jeder neuen Entwicklung mit euren Heldinnen und Helden mitfiebert.

Klar, im besten Falle hat ein gutes Spiel in jeder einzelnen Kategorie Bestnoten und ist tadellos. Da das in der Regel aber eher selten passiert, wollen wir gerne von euch wissen, was für euch das wichtigste Kriterium eines Videospiels ist. Oder anders ausgedrückt: Auf welchen Aspekt legt ihr am meisten wert?

Macht mit bei unserer Umfrage

Könnt ihr ein eintöniges Gameplay verzeihen, wenn die Grafik stimmt? Oder über ungeglättete Kanten und Holzgesichter hinwegsehen, wenn die Story euch anspricht? Was ist für euch das wichtigste Element in einem Spiel? Das wollen wir mit unserer Umfrage herausfinden:

Wir wissen, dass die Umfrage natürlich nicht ganz eindeutig ist und die Abstimmung vielleicht schwer fällt. Immerhin kommt eine gute Story besser zum Tragen, wenn das Äußere auch etwas hermacht und je nach Genre sind verschiedene Aspekte wichtiger oder unwichtiger. Daher ist die Umfrage auch mehr ein erster Anhaltspunkt statt einer finalen Antwort.

Wir bitten euch daher, den für euch ganz allgemein wichtigsten Punkt zu wählen, auf den ihr am meisten beim Kauf neuer Spiele achtet. Auf welche Dinge ihr darüber hinaus noch wert legt, könnt ihr uns gerne in den Kommentaren ausführlich erläutern. Schreibt gerne auch einige Positivbeispiele auf, sodass ihr euren Mitlesern gleich ein paar passende Empfehlungen ans Herz legen könnt.

Ansonsten freuen wir uns wie gewohnt über eine rege Teilnahme und hoffen, dass ihr über die Frage genauso lange grübeln müsst wie wir.