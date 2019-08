Die wichtigsten Events & Partys um die gamescom 2019 in Köln

Die gamescom 2019 findet vom 20. bis 24. August statt. Besucher der Videospiel-Messe in Köln finden auch abseits der eigentlichen Veranstaltung reichlich Unterhaltung: Es gibt diverse Events und Partys, um die diesjährige gamescom gebührend zu feiern.

In unserer Übersicht stellen wir euch die wichtigsten Termine vor, auf denen sich Gaming-Fans die Zeit vertreiben können, wenn sie gerade auf dem Messegelände unterwegs sind oder aber einen Abstecher in die Kölner Innenstadt machen.

Montag, 19. August

gamescom Opening Night Live

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Koelnmesse GmbH, Messeplatz 1, 50679 Köln



Was erwartet Besucher? Die gamescom 2019 wird mit der Opening Night eröffnet und von VGA-Produzent Geoff Keighley moderiert. Auf der Veranstaltung sollen »16 Weltpremieren und Ankündigungen von Neuheiten« präsentiert werden, also quasi die gamescom-Variante einer E3-Pressekonferenz. Es ist unter anderem Hideo Kojima vertreten, der zweifelsohne Neuigkeiten zu seinem PS4-exklusiven Spiel Death Stranding mit im Gepäck führt.



Was gibt es zu beachten? Bis zu 1.500 Teilnehmer sollen an der Veranstaltung teilnehmen können, allerdings ist das Ticket-Kontingent begrenzt.

Link zur Veranstaltung

Mittwoch, 21. August

Black Desert Playstation 4 Launch Party

Wann? Ab 19:30 Uhr

Wo? Hard Rock Cafe Cologne, Gürzenichstraße 8, 50667 Köln



Was erwartet Besucher? Pearl Abyss möchte den Launch von Black Desert für Sonys Playstation 4 mit euch feiern und lädt dafür zu Essen und Getränke ein. Teilnehmer haben die Möglichkeit, Black Desert zu spielen und dank diverser Gewinnspiele den ein oder anderen Preis mit nach Hause zu nehmen. Es sollen unter anderem Ultimate Editions des Spiels und eine PS4 Pro verlost werden.



Was gibt es zu beachten? Die ersten 300 Gäste der Veranstaltung erhalten Goodie Bags.

Link zur Veranstaltung

Xbox Open Doors

Wann? Abends, genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben.

Wo? Gloria, Apostelnstraße 11, 50667 Köln



Was erwartet Besucher? Microsoft lädt über mehrere Tage hinweg zu einer Reihe von Community-Events, Gaming-Turnieren und Panel-Diskussionen ein. Gäste können Xbox-Merchandise und andere Überraschungen mit nach Hause nehmen.



Was gibt es zu beachten? Die Teilnahme an dem Event ist kostenlos.

Link zur Veranstaltung

Final Fantasy Brave Exvius Fan Gathering

Wann? Infos per Einladung

Wo? Infos per Einladung



Was erwartet Besucher? Fans von Final Fantasy können auf dem Treffen neue Bekanntschaften schließen, alte auffrischen oder einfach sich einfach nur in der Ambiente des Videospiel-Universums zusammenfinden. Konkretere Informationen zu dem Event sollen noch folgen.



Was gibt es zu beachten? Un an dem Event für Final-Fantasy-Fans teilzunehmen, müssen Besucher eine E-Mail an FFBEGermanyFanReception@eu.square-enix.com schicken. Dafür benötigt werden der vollständige Name, die Spieler-ID, Infos zum gamescom-Besuch sowie die Beschreibung eures »ganz besonderen Moments in Final Fantasy Brave Exvius«.

Link zur Veranstaltung

Donnerstag, 22. August 2019

Fallout 76 Community Camp

Wann? Ab 19:00 Uhr

Wo? Meltdown Cologne, Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln



Was erwartet Besucher? Dass Fallout Community Camp soll in Zukunft in regelmäßigeren Abständen stattfinden. Dazu treffen sich Community Manager mit Spielern und »weiteren spannenden Gästen«, um bei Pizza und Drinks das neue Event zu feiern.

Was gibt es zu beachten? Wer an dem Event teilnehmen möchte, muss eine E-Mail mit dem Betreff »Fallout Camp Köln« an community_de@bethsofteurope.com schreiben und dabei Vor- und Nachnamen angeben sowie, auf welcher Plattform man Fallout 76 spielt. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Link zur Veranstaltung

GOG.com & CD Projekt Red Community Treffen

Wann? Ab 19:00 Uhr

Wo? Die Adresse erfahrt ihr bei Anmeldung



Was erwartet Besucher? CD Projekt Red und GOG.Com laden zum gemeinsamen Treffen mit der Community ein. Es gibt Essen, Trinken und Möglichkeiten zum gemeinsamen Zocken. Vor Ort sind außerdem Dimitry Halley, Maurice Weber und Michael Graf aus der GameStar-Redaktion, um einen Live-Podcast mit den Cyberpunk-Entwicklern zu senden.



Was gibt es zu beachten? Wer teilnehmen möchte, muss eine E-Mail an gogscom@gog.com schreiben und neben Name und Geburtsdatum angeben, warum man an dem Event teilnehmen möchte. Außerdem haben wir 30 Plätze an Mitglieder von GameStar Plus verlost. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren gestattet.

Link zur Veranstaltung

Endless Space 2 Beer2Gether

Wann? Ab 19:30 Uhr

Wo? Wird noch bekannt gegeben.



Was erwartet Besucher? Die Entwickler von Amplitude Studios laden zu gemeinsamen Essen und Trinken ein und möchte Teilnehmer mit Goodies versorgen. Gäste dürfen sich auch auf vegane Snacks sowie nicht-alkoholische Getränke freuen.



Was gibt es zu beachten? Wer teilnehmen möchte, muss sich unter diesem Link registrieren.

Link zur Veranstaltung

gaYmescom: LGBT* meet-up

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Barcelona Colonia, Pipinstraße 3, 50667 Köln



Was erwartet Besucher? Gamer, Entwickler und Pressevertreter der LGBT*-Community werden zum gemeinsamen Essen und Trinken eingeladen, um das größte Videospiel-Event Europas miteinander zu feiern.



Was gibt es zu beachten? Interessierte Gäste müssen sich für die Teilnahme am kostenlosen Event unter diesem Link registrieren.

Link zur Veranstaltung

Frontier Meet

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Schokoladenmuseum Köln, Am Schokoladenmuseum 1A, 50678 Köln



Was erwartet Besucher? Die Entwickler von Elite Dangerous, Planet Coaster, Jurassic World Evolution und Planet zu laden Fans zu einem gemeinsamen treffen ein.



Was gibt es zu beachten? Interessierte Teilnehmer müssen sich unter diesem Link registrieren und mindestens 18 Jahre alt sein.

Link zur Veranstaltung

Freitag, 23. August

Adventure-Treff Party

Wann? Ab 14:00 Uhr

Wo? Poller Strandbar, Alfred-Schütte-Allee 34, 51105 Köln



Was erwartet Besucher? Die Entwickler von Adventure laden zur Fans, Publisher und Pressevertreter zur gemeinsamen Feier ein. Es wird Musik, Getränke und Essen geben.



Was gibt es zu beachten? Die Teilnahme ist kostenlos, eine Registrierung für die Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Link zur Veranstaltung

Summoners War Meetup

Wann? Ab 19:00 Uhr

Wo? Meltdown Cologne, Kyffhäuserstraße 39, 50674 Köln



Was erwartet Besucher? Gäste können sich auf zahlreiche Mitglieder der Community, von anderen Gilden und außerdem die Community Manager von Com2uS sowie diverse »Special Guests« freuen.



Was gibt es zu beachten? Ein Ticket garantiert euch den Zutritt zum Event lediglich in den ersten zwei Stunden.

Link zur Veranstaltung

Jan Hegenberg: CD Release-Party »Einmal Gamer - Immer Gamer«

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Blue Shell, Luxemburger Straße 32, 50674 Köln



Was erwartet Besucher? Der Musiker Jan Hegenberg lädt während seiner Tour zur CD-Releaseparty von Einmal Gamer - Immer Gamer ein. Fans sollen dabei die Möglichkeit bekommen, Jan Hegenberg persönlich kennenzulernen und ihre CD signiert zu bekommen.



Was gibt es zu beachten? -

Link zur Veranstaltung

Wargaming Player Gathering

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Die Kantine Kulturbetrieb GmbH, Neusser Landstraße 2, 50735 Köln



Was erwartet Besucher? Wargaming möchte bei der Veranstaltung Fans aus der ganzen Welt miteinander vereinen und lädt Spieler von Titeln wie World of Tanks oder World of Warplanes zum gemeinsamen Feiern ein.



Was gibt es zu beachten? Die Teilnahme am Event ist kostenlos, Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Link zur Veranstaltung

Rocket Beans TV Dosenbeatz

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Wartesaal am Dom, Johannisstraße 11, 50668 Köln



Was erwartet Besucher? Die Rocket Beans laden zum gemeinsamen Feiern, wo neben »Die Hübschen« Mr. Cracker und Andy Strauß Musik auflegen werden.



Was gibt es zu beachten? Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein, das Ticket enthält einen Getränkegutschein für ein Bier oder ein Softgetränk.



Link zur Veranstaltung

Final Fantasy XIV Fan Gathering

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Infos per Einladung



Was erwartet Besucher? Square Enix möchte gemeinsam mit Fans und Videospielern von Final Fantasy XIV einen gemeinsamen Abend verbringen. Bis zu 200 Gäste können sich für das Event online bewerben.



Was gibt es zu beachten? Interessierte an der Veranstaltung müssen sich per E-Mail für die Teilnahme unter sedecommunity@eu.square-enix.com bewerben. Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Link zur Veranstaltung

Samstag, 24. August

Elder Scrolls Online Taverne

Wann? Ab 19:00 Uhr

Wo? Herbrand's Ehrenfeld, Herbrandstraße 21, 50825 Köln



Was erwartet Besucher? Die Entwickler und das Community-Team von The Elder Scrolls Online laden Fans und Videospieler ihres Spiels zum gemeinsamen Essen, Trinken und Diskutieren ein. Die ESO-Taverne wurde bereits 2013 ins Leben gerufen und seitdem jedes Jahr zur gamescom in Köln fortgesetzt.



Was gibt es zu beachten? Teilnehmer müssen sich mit einer E-Mail mit dem Betreff »ESO Tavern Cologne« anmelden. Gäste müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Link zur Veranstaltung

Kingdom Hearts Orchestra World of Tres

Wann? Ab 20:00 Uhr

Wo? Kölner Philharmonie, Bischofsgarten 1, 50667 Köln



Was erwartet Besucher? Die mittlerweile dritte Konzertreihe zu Kingdom Hearts begann bereits im April 2019 und enthält erstmals Stücke aus dem Soundtrack von Kingdom Hearts 3.



Was gibt es zu beachten? Die Tickets für das Konzert sind bei Eventim bereits ausverkauft, auf der Homepage der Kölner Philharmonie gibt es allerdings noch wenige Karten.

Link zur Veranstaltung

Sonntag, 25. August

