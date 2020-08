gamescom award 2020: Cyberpunk 2077 dominiert die Nominierungen

Die Verleihung des gamescom Awards ist auch dieses Jahr fester Bestandteil der Videospiel-Messe. Die Nominierten wurden von einer Jury aus deutschen und internationalen Journalisten aus über 140 Einreichungen gewählt. Gerade Cyberpunk 2077 dominiert mit sechs Nominierungen und zeigt, wie hoch die Erwartungen an den neuen Titel der Witcher-Entwickler CD Projekt Red sind.

Die ersten Awards erreichen schon im Rahmen der Opening Night Live am 27. August ihre Adressaten. Die restlichen Gewinner stehen am Sonntag, den 30. August fest - im Rahmen der Best of Show.

Zuschauer aufgepasst: Ihr als Fans wählt die Sieger der Kategorien "Beste Show" , "Bester Streamer" und "Most Wanted". Wenn ihr an der Abstimmung teilnehmen wollt, müsst ihr mit dem gamesbot auf der offiziellen Seite der gamescom chatten. Ihr könnt eure Einreichungen bis zum Samstag, den 29. August um 15 Uhr vornehmen.

Wo könnt ihr zuschauen?

Alles live bei uns!

Als Medienpartner der gamescom sorgen wir für die Produktion der Daily Show sowie des gamescom Studios. Das komplette Live-Programm und alles Wichtige zur Messe könnt ihr natürlich auf unseren Streaming-Kanälen verfolgen: GameStar auf Twitch

GameStar auf YouTube

Die verschiedenen Kategorien

Die Gewinner der folgender Kategorien erfahrt ihr in der Opening Night Live am 27. August ab 20 Uhr:

Bestes Action-Adventure

Bestes Actionspiel

Bestes Indie-Spiel

Bestes Multiplayer Spiel

Bestes PlayStation-Spiel

Bests Xbox-Spiel

Bestes Nintendo Switch-Spiel

Black Book (Hypetrain Digital)

Figment: Creed Valley (Bedtime Digital Games)

Little Nightmares 2 (Bandai Namco Entertainment)

Die Gewinner der folgenden Kategorien erfahrt ihr in der Best of Show am 30. August ab 20 Uhr:

Bestes PC-Spiel

Bestes Familien-Spiel

Bestes fortlaufendes Spiel

Bestes Rennspiel

Bestes Remaster

Bestes Rollenspiel

Beste Simulation

Bestes Sportspiel

Bestes Strategiespiel

Originellstes Spiel

Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Operation: Tango (Clever Plays)

Voidtrain (Hypetrain Digital)

Die gesamte gamescom im Überblick mit allen Terminen, Infos und Shows, findet ihr im folgenden Artikel:

45 6 Mehr zum Thema gamescom 2020 im Überblick: Infos, Shows und Terminplan

Die sonstigen Awards erfahrt ihr ebenfalls in der Best of Show am 30. August um 20 Uhr:

Beste Ankündigung

Hiermit sind alle Spiele-Ankündigungen, Premieren, oder Enthüllungen gemeint, die im Rahmen der gamescom von Partnerunternehmen getätigt wurden.

Bestes Lineup

Hier stehen der Jury alle Partnerunternehmen der gamescom zur Wahl.

Best Of gamescom

Diesen Preis können alle Gewinner der Genre- und Plattformkategorien erhalten.

Beste Präsentation / Trailer

Der Jury stehen alle auf der gamescom gezeigten Spiele-Präsentationen und Trailer zur Wahl.

Beste Show

Fans der gamescom können hier zwischen ausgewählten Live-Streams, Shows und gamescom-Specials wählen.

Bester Streamer

Fans der gamescom können hier zwischen ausgewählten Streamern wählen.

gamescom "Most Wanted"

Zur Auswahl stehen den Fans alle nominierten Spiele der Genre- und Plattformkategorien.

HEART OF GAMING Award