Sehenswerter Geheimtipp wird zum Abräumer bei der gamescom 2022

Am heutigen Sonntag, den 28. August geht die gamescom zu Ende, einen Blick zurück auf die Highlights erlaubt auch der gamescom award 2022. Dabei ist das Souls-like Lies of P von Neowitz rund um den berühmten Pinocchio mit Siegen in drei verschiedenen Kategorien der große Gewinner.

Im neuen, etwa drei Minuten langen Trailer zur gamescom 2022 zeigt das Spiel sehr schicke und stimmungsvolle Grafik im Steampunk-Stil sowie eindrucksvolle und brachiale Kämpfe, die an Titel wie Bloodborne erinnern. Das sehenswerte Video folgt nach dem nächsten Absatz.

Der Name Lies of P (zu deutsch Die Lügen des P ), der sich auf die Hauptfigur Pinocchio bezieht, scheint allerdings noch für etwas Verwirrung zu sorgen. Zumindest wird das Spiel auf der offiziellen Seite zum gamescom award in der Kategorie Best Action Adventure Game bislang als Lies of Pi geführt - bei der sprachlichen Ähnlichkeit zum Film mit dem Titel Life of Pi aus dem Jahr 2012 kein Wunder.

In der Redaktion zählt Lies of P zu einem der Geheimtipps der Messe. Warum das der Fall ist und welche eher unbekannten Titel ihr sonst noch auf dem Radar behalten solltet, erfahrt ihr im Artikel gamescom 2022: Diese Geheimtipps solltet ihr auf dem Schirm haben .

Zwei Spiele können zwei Mal jubeln

Immerhin zwei Kategorien entscheiden die Spiele Metal: Hellsinger von Funcom und Inkulinati von Daedalic Entertainment für sich. Metal: Hellsinger gewinnt als das meistgefragte PC-Spiel und das beste Action-Spiel, Inkulinate als das beste Indie-Spiel und der originellste Titel.

Alle Kategorien und Gewinner des gamecom award 2022 in der Übersicht

Most Wanted Microsoft Xbox Spiel The Last Case of Benedict Fox, Rogue Games Most Wanted Nintendo Switch Spiel Tin Hearts, Wired Productions Most Wanted PC Spiel Metal: Hellsinger, Funcom Most Wanted Sony PlayStation Spiel Lies of P, Neowiz Bestes Action-Adventure Lies of P, Neowiz Bestes Action-Spiel Metal: Hellsinger, Funcom Bestes Familienspiel Paper Trail, Newfangled Games Bestes Indie-Spiel Inkulinati, Daedalic Entertainment Bestes Multiplayer-Spiel Warhammer 40.000: Darktide, Fatshark Bestes Service-Spiel Sea of Thieves, Microsoft Bestes Rollenspiel Lies of P, Neowiz Bestes Sportspiel AEW: Fight Forever, THQ Nordic Bestes Strategie-/Simulations-Spiel IXION, Kalypso Media Originellstes Spiel Inkulinati, Daedalic Entertainment Bester Aussteller Bandai Namco Entertainment, Halle 7 Bester Trailer Hogwarts Legacy, Warner Bros. Games gamescom goes green award Ukie Bestes Lineup PLAION HEART OF GAMING Award Game Industry Solidarity Campaigns for Ukraine

Neben unseren Geheimtipps der gamescom 2022 haben wir außerdem bereits zehn Highlights der Messe für euch zusammengestellt, ein umfangreiches Video zu den über 30 Ankündigungen der Messe veröffentlicht und wir diskutieren im neuesten Podcast, ob es eine gute gamescom war. Wir wünschen euch viel Vergnügen beim Lesen, Schauen und Hören!

Disclaimer: Webedia Gaming (GameStar, GamePro, MeinMMO) begleitet das große Spiele-Event als offizieller Medienpartner der gamescom 2022.

Welches Spiel der gamescom 2022 seht ihr als den Gewinner der diesjährigen Messe an? Gab es weitere Titel, die euch besonders ins Auge gestochen sind oder auch Spiele, die euch im Rahmen der Messe eher enttäuscht haben? Schreibt es gerne in die Kommentare!