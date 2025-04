Beim GamesFestival 2025 enthüllt die Gaming-Branche ihre unsichtbaren Seiten und der Eintritt ist kostenlos

Das GamesFestival zeigt dieses Jahr zum bereits fünften Mal eine ansonsten ungehörte Seite der Gaming-Branche.

Bei der Kombination aus Gaming und Events schießen direkt medienwirksame Spektakel wie die gamescom in Köln, gigantische E-Sports-Turniere oder ehemals die E3 in Los Angeles ins Gedächtnis. Doch das bildet nur ein kleines Spektrum der zahlreichen Veranstaltungen ab.

So gibt es zahlreiche kleine Events mit ganz unterschiedlichen Ideen und Ansprüchen. Etwa das GamesFestival in München, das sich den unsichtbaren Elementen der Gaming-Branche widmet. Wir verraten, was euch bei dem kostenlosen Event erwartet.

Was ist das GamesFestival 2025?

Die Eckdaten im Überblick:

Wann ist das Event? 30. Mai bis 1. Juni 2025.

30. Mai bis 1. Juni 2025. Was kostet der Spaß? Der Eintritt ist gratis.

Der Eintritt ist gratis. Wo muss ich hin? FatCat am Rosenheimer Platz, Kellerstraße 8a, München.

FatCat am Rosenheimer Platz, Kellerstraße 8a, München. Wie früh muss ich aufstehen? 30. Mai 2025 - 17:00 bis 22:00 Uhr 31. Mai 2025 - 12:00 bis 22:00 Uhr 1. Juni 2025 - 10:00 bis 18:00 Uhr



Darum geht's: Auf der eigenen Internetseite beschreiben die Veranstalter ihr Event als eine vielfältige Mischung, an der jeder Mensch teilnehmen kann und in der vor allem die Geschichten zu Wort kommen, die häufig überhört werden:

Wir erkunden das Unsichtbare im Gaming: die Vielfalt ungehörter Geschichten, die Magie des Worldbuildings und Wege in die Gamesbranche. Entdecke, wie kreative Welten entstehen, was sich hinter den Kulissen der Spieleentwicklung verbirgt und gestalte die Zukunft des Gamings mit.

Gemeint sind hier übrigens nicht nur Geschichten von Entwicklerinnen, Entwicklern, Designerinnen und Designern, sondern auch einfachen Spiele-Fans.

Kernzielgruppe des Events sind junge Menschen bis einschließlich 26 Jahre, doch auch ältere Gaming-Begeisterte sollen auf ihre Kosten kommen.

Das erwartet euch: Genaue Informationen zum Programm gibt es noch nicht, jedoch schreiben die Veranstalter, dass euch Ausstellungen, Workshops, Talks, Play Jams, Partys und mehr auf unterschiedlichen Ausstellungsflächen und Bühnen erwarten. Teile des Angebots sollen auch digital zugänglich sein. Inhaltlich zielt das Event besonders auf soziale, kulturelle und technologische Themen ab.

GamesPreis 25: Eines der Highlights dürfte die Verleihung des GamesPreises 25 sein. Hier werden selbst gestaltete Spiele, Prototypen, Game-Videos, Game-Audio oder selbst durchgeführte Veranstaltungen gewürdigt.

Wer sind die Initiatoren? Veranstaltet wird das GamesFestival von der ComputerSpielAkademie (CSA), die sich für die Unterstützung der Computerspiel-Kultur in München und Umgebung einsetzt, sowie dem Bayrischen Jugendring (BJR). Außerdem sind Medienpädagoginnen und -pädagogen, Kunstschaffende, Technik-Begeisterte sowie Gaming-interessierte Jugendliche an der Entwicklung beteiligt.

Alternativen für Nordlichter: Ein anderes kleineres Event, das sich auf der ganz anderen Seite von Deutschland befindet, ist die CampusCon in Flensburg. Die nördlichste Convention Deutschlands wird größtenteils von Studierenden organisiert und findet am 24. und 25. Mai in der Hochschule Flensburg statt. Highlight ist die Austragung eines Smash-Bros-Ultimate-Turniers, bei dem sich Teilnehmende aus ganz Europa um einen Platz auf dem Siegertreppchen prügeln.

Unser Redakteur Tristan hat letztes Jahr außerdem die Polaris in Hamburg besucht. Wie er die Convention erlebt hat, erfahrt ihr in der Box oben.