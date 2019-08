Hört unseren Podcast zu Cyberpunk 2077 live auf Discord!

Der Discord-Server der GameStar feiert sein Comeback! Pünktlich zur gamescom 2019 starten wir einen zweiten Anlauf - zunächst als Testballon, um zu sehen, wie gut Discord bei euch ankommt. Was euch in den nächsten Wochen auf dem GameStar-Discord erwartet und wie die Zukunft des Servers aussehen soll, verraten wir euch in diesem Artikel.

Für unseren Probelauf bekommt ihr vorerst keine Schreib- oder Sprachrechte, denn die gibt es erst in Schritt 2. Ob und wann dieser Schritt kommt - das heißt, ob und wann unser Discord-Testballon weiter aufsteigt - hängt von euch ab! Denn wir finden Discord und seine Möglichkeiten zwar superspannend für den Austausch mit euch, würden aber andere Wege suchen, falls der Server keinen Anklang findet.

Unser gamescom-Ziel lautet daher erst mal, 250 Mitglieder auf unserem Discord-Channel zu versammeln. Deshalb tretet fleißig bei und ladet alle eure Freunde, Eltern, Arbeitskollegen, Nachbarn und den Pizzalieferanten eures Vertrauens ein, falls sie sich für die gamescom interessieren.

Über diesen Link könnt ihr jederzeit beitreten oder eure Freunde einladen:

gamestar.de/discord

Jetzt Server beitreten!

Was passiert im GameStar-Discord?

Auf dem Discord-Server wollen wir euch zeigen, wie es hinter den Kulissen der gamescom zugeht. Freut euch auf regelmäßige Updates von der Messe und ästhetische Selfies unserer Redakteure. Live-Podcast zu Cyberpunk 2077: Am Abend des 22. August zeichnen Dimi, Maurice und Micha einen Podcast mit den Entwicklern von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 auf. 30 Plus-User haben wir auf diese Veranstaltung eingeladen. Und auch ihr könnt dabei sein: Auf unserem Discord-Server übertragen wir den ganzen Podcast live von der CD-Projekt-Party aus Köln!

Am gamescom-Samstag, den 24. August, werden neun Plus-User Stellaris mit Micha spielen. Und wenn sie mutig genug sind: gegen ihn. Im Discord-Channel könnt ihr mitlauschen, wenn galaktische Imperien aufeinandertreffen, Allianzen geschlossen werden und Intrigen den Frieden des Universums gefährden. Plus-Inhalte während der gamescom: Wir halten euch über Discord auf dem Laufenden, damit ihr nichts mehr verpassen könnt. Noch kein Plus-Mitglied? Jetzt Zugriff auf exklusive Artikel und Videos erhalten.

Warum noch keine Schreibrechte?

Die gamescom gibt uns die Gelegenheit für einen Discord-Testlauf. Wir wollen den Server ausprobieren und schauen, wie gut das Ganze bei euch ankommt. Zunächst findet alles in einem kleineren Rahmen statt - ohne Bots und Moderatoren. Ein etwas geschrumpfter Testballon eben, den wir erst nach der gamescom richtig aufpumpen wollen!

Daher bekommt ihr vorläufig keine Schreib- und Sprachrechte im Server. Ihr könnte euch aber von uns mit Podcasts, Infos und Fotos berieseln lassen.

Was planen wir für die Zeit nach der gamescom?

Nach der gamescom seid ihr gefragt! Wir freuen uns über euer Feedback. Sollte euch die Idee eines Discord-Servers gefallen, wollen wir diesen mit euch zusammen weiter ausbauen.

Und bevor ihr nun denkt: Hey, die haben ja gar keinen Plan? Nun, vielleicht nicht, aber wir haben Ideen:

Diskussionen zu unseren Artikeln und Videos

Podcasts mit unseren Usern

Raum für Feedback, Themenvorschläge und Fragen an die Redakteure

Kaufberatung und Fragen an unsere Hardware-Redaktion

GameStar-Plus-Bereich

Einblicke in das tägliche Redaktionsleben

Sprachchannel für Smalltalk, Spielersuche, etc.

Wir wollen euch in Zukunft die Möglichkeit geben, euch untereinander und mit der Redaktion austauschen zu können. Wir haben schon ein paar Ideen in petto, würden uns aber natürlich in der Feedback-Runde über eure Vorschläge freuen. Stay tuned!

Jetzt beitreten! Wir freuen uns auf euch!