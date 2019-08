Cyberpunk 2077 - Gameplay-Demo und Podcast-Hörertreffen: Die Gewinner!

Während der Gamescom in Köln zeichnen Dimi, Maurice und Micha einen Podcast mit den Entwicklern von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 auf - und ihr seid live dabei!



Denn wir haben 30 Plus-Hörer des GameStar-Podcasts auf die Gamescom-Party von CD Projekt eingeladen, die am Abend des 22. August in Köln stattfindet.

Cyberpunk 2077 live sehen

Außerdem könnt ihr Cyberpunk 2077 live sehen! Einige Gewinner hatten nämlich zusätzlich die Chance, vor der Party gemeinsam mit uns die Gamescom zu besuchen und am Messestand von CD Projekt die ungekürzte Gameplay-Demo von Cyberpunk 2077 zu sehen.



Gameplay gibt es zwar auch im öffentlichen Bereich der Gamescom zu sehen, aber nur in gekürzter Form. Nach der Demo wandern wir dann gemeinsam zur Party.

Und das sind die Gewinner!

Alle Gewinner wurden bereits per E-Mail benachrichtigt und müssen sich bitte bis Sonntag, den 11. August 2019 bei uns melden, um zu- oder abzusagen. Wenn wir nichts von euch hören, müssen wir den Gewinn leider anderweitig vergeben. Also checkt eure Postfächer und Spam-Ordner!

Gemeinsam mit uns schauen die Cyberpunk-Demo an:

