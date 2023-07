Großes Geek Festival in München startet durch, Live-Auftritte von GameStar Podcast und Heartshot

Von Anime bis Lego: Gamer, Fans und Geeks sind bei dieser Party genau richtig.

2 Clubs, 5 Bars, jede Menge Musik aus Games und Filmen sowie große Live-Auftritte, eine Arcade-Halle, Geek-Karaoke, E-Sport und Cosplay – das alles und noch viel mehr verspricht das Geek Festival in München. Am 28. und 29. Juli 2023 findet das große Event im Feierwerk München statt.

Wo, wie, wann? Hier die schnellen Fakten:

Ort: Feierwerk e.V., Hansastr. 39-41 in 81373 München

Feierwerk e.V., Hansastr. 39-41 in 81373 München Zeit: 28. und 29. Juli von jeweils 18 bis 5 Uhr (Minderjährige bis Mitternacht)

28. und 29. Juli von jeweils 18 bis 5 Uhr (Minderjährige bis Mitternacht) Preise: 2 Tage 55 Euro, 1 Tag 32 Euro (je zuzüglich Gebühren)

2 Tage 55 Euro, 1 Tag 32 Euro (je zuzüglich Gebühren) Ticket-Vorverkauf: Direkt auf der Event-Webseite

Großes Programm

Über zwei Club-Hallen und einen großen Outdoor-Bereich erstreckt sich ein riesiges Angebot. So könnt ihr beim »Geekaraoke« eure Lieblingslieder aus Spielen oder Serien zum Besten geben, eure Leistung bei Gaming-Turnieren unter Beweis stellen, aufwändige Kostüme beim Cosplay-Contest bestaunen oder euch in der Arcade Hall an diversen Spielautomaten austoben.

Für das leibliche Wohl sorgen fünf Bars und Food Trucks, die diverse »Power Ups« servieren. Im Lego-Showroom von Bricking Bavaria gibt's fabelhafte Szenen zu bewundern.

Musikalisch dreht sich natürlich alles um Spiele, Filme und TV-Serien – wer’s eher ruhiger möchte, kann im Open Air Kino oder der Hörspiel Lounge entspannen.

Das ganze Lineup mit allen Künstlern und Shows findet ihr auf der offiziellen Webseite des Geek Festival München.

GameStar Talk & Heartshot vor Ort

Auch das Team von GameStar wird sich unter die Besucher mischen – und sogar die Bühne erobern: An beiden Festival-Tagen gibt’s vor Ort Live-Podcasts von Géraldine Hohmann und Michael Graf mit den Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO. Kommt vorbei, wir freuen uns auf euch!

Ihr wollt schon vorher mal in das Format reinhören? Dann schaut einfach auf GameStar Talk vorbei.

1:46:20 Starfield: Die Hoffnung ist die größte Gefahr

Aber damit noch nicht genug: Julius Busch aka Heartshot, Musiker und Creative Lead des GameStar Livestream-Teams, tritt am 29. Juli mit einer Live-Performance auf dem Geek Festival auf.

Mit viel Emotion und Experimentierfreude rappt Julius über das Leben in all seinen Facetten und Stimmungslagen. Wer jetzt schon einen Vorgeschmack auf seine Performance hören will, wird auf YouTube fündig.

Viele weitere Live-Acts wurden bereits bestätigt. So tritt Musikerin Nilo mit Anime-Coverversionen auf, das J-Pop-Duo FEMM gibt ein furioses Abschiedskonzert, der Chor Bud Spencer widmet sich ganz der Musik von Bud Spencer und Terence Hill und Gaming-Musiker Execute bringt einige seiner Songs über Battlefield, Minecraft & Co. mit.