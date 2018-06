Es gibt nur sehr wenige offizielle Aussagen und Ankündigungen, die mit der kommenden Geforce-Generation rund um die Geforce GTX 1180 (oder unwahrscheinlicher Geforce GTX 2080) in Zusammenhang stehen. Sicher ist, dass der Nvidia-CEO auf der Computex 2018 auf Nachfrage erklärt hatte, dass es noch eine lange Zeit dauern werde, bis die neuen Grafikkarten erscheinen. Das lässt natürlich viel Interpretationsspielraum.

Doch es gibt da auch noch die Tatsache, dass das Programm der nicht öffentlichen Konferenz Hotchips für den 20. August 2018 um 11:30 Uhr einen Vortrag von Nvidias Stuart Obermann aufführte, bei dem das Thema die Next Generation Mainstream GPU war. Inzwischen wurde der Termin unter »Conf. Day 1« zwar entfernt und durch »Noch nicht festgelegt« (tbd, to be determined) ersetzt, es gibt aber wenig Zweifel an der Echtheit der ursprünglichen Angabe.

Termin Ende Juli oder Ende August

Danach wird es in der Gerüchteküche etwas unklarer und Videocardz hat die letzten Hinweise zusammengefasst. Digitimes meldet, dass Nvidia seine neuen Gamer-Grafikkarten bis Ende August auf den Markt bringen wird und die Grafikchips im 12-Nanometer-Verfahren bei TSMC hergestellt werden. 2019 sollen dann 7-Nanometer-Versionen folgen.

Zuletzt hatte sich auch noch Tweaktown zu Wort gemeldet und nach selbst vorhergesagten Vorstellung für die Computex, die bekanntlich nicht stattfand, nun einen neuen Termin genannt. Aus Gesprächen auf der Messe habe man von mehreren Quellen erfahren, dass die Vorstellung nun für den 30. Juli 2018 geplant sei.

Oder doch erst im September?

Und dann gibt es auch noch einen Hinweis bei Reddit, der sich auf ein Video eines chinesischen Streamers von der Computex bezieht. Ein vermutlicher Mitarbeiter des Herstellers Galax, Mutterunternehmen von Galaxy Technologies, hat demnach auf eine Frage nach den neuen Grafikkarten geantwortet, dass die Hersteller wohl erst im August alle Daten erhalten und nachdem das Design fertiggestellt sei, würden die neuen Grafikkarten wohl im September erscheinen. Danach soll jeden Monat ein neues Modell veröffentlich werden.

Das würde auch zu den Gerüchten passen, laut denen Nvidia zunächst selbst nur Founders Editions der Geforce GTX 1180 verkauft und die Custom-Modelle einen Monat später folgen, wie es teils bereits bei der GTX-1000-Generation der Fall war.

Nachdem auch uns gegenüber ein Mitarbeiter eines Grafikkartenherstellers vor etwa einem Monat inoffiziell neue Produkte für August 2018 angekündigt hatte, halten wir es in Kombination mit all den anderen Hinweisen für sehr wahrscheinlich, dass Ende Juli 2018 der offizielle Release der neuen Geforce-Generation ansteht – zunächst als Founders Edition-Referenzmodell von Nvidia, worauf dann im späten August oder September die ersten Custom Designs der GTX 1180/2080 erscheinen sollten.