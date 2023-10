Gen V: Eine der brutalsten Szenen von The Boys hat eine versteckte Bedeutung

In der Welt von The Boys sind nicht zum ersten Mal Geschlechtsteile explodiert. Gen V will damit aber auch etwas sagen. Bildquelle: Amazon Prime Studios

Wer es mit reichlich Blut und expliziter Gewalt nicht so sehr hat, der ist bei The Boys und auch Gen V nicht gerade an der richtigen Adresse. Denn das neue Spin-Off steht in diesen Punkten seiner Mutterserie in nichts nach. Das aktuellste Paradebeispiel? Eine wirklich schmerzhaft anzusehende Szene aus Folge 4 von Gen V, die mit einer tieferen Bedeutung daherkommt.

Content-Warnung: Sexueller Missbrauch

In diesem Artikel beschreiben wir den Kontext einer Szene und erwähnen dabei sexuellen Missbrauch. Wir gehen nicht ins Detail, aber ein versuchter Übergriff wird beschrieben. Falls ihr mit diesem Thema lieber nicht konfrontiert werden möchtet, überspringt diesen Artikel lieber!



Hilfe und Infos zum Thema bekommt ihr zum Beispiel kostenlos und anonym beim Hilfe-Telefon oder dem Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend.

Gen V scheut nicht vor expliziten Tatsachen zurück

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt! In der vierten Episoden von Gen V versucht Marie Moreau (Jaz Sinclair) ihre vermisste Freundin Emma (Lizze Broadway) wiederzufinden. Dafür bittet sie den Telepathen Rufus (Alexander Calvert) um Hilfe, doch die Szene nimmt eine düstere Wendung.

Rufus versucht Marie mithilfe seiner telepathischen Fähigkeiten zu betäuben und in seinem Schlafsaal sexuell zu missbrauchen. Wie Jordan Li (London Thor / Derek Luh) später enthüllt, ist Rufus für solche nicht einvernehmlichen Handlungen berüchtigt. Mit Jordans Hilfe schafft Marie aber, sich aus ihrer Trance zu kämpfen und blutige Rache an Rufus zu nehmen.

Marie nutzt ihre Fähigkeiten, dank denen sie Blut kontrollieren kann, um Rufus entblößtes Geschlechtsteil aufzublasen, bis dieses explodiert. Dabei scheut sich Gen V nicht, auf diesen Prozess von Anfang bis Ende die Kamera draufzuhalten.

Wie blutig es in Gen V zugeht, teaste bereits vor Serienstart der offizielle Trailer an:

1:51 The Boys zeigt mehr zu seinem Spin-Off: Der neue Trailer zu Gen V geizt nicht mit Blut

Was eigentlich hinter der brutalen Szene steckt

Im Gespräch mit Variety enthüllen die ausführenden Produzenten Eric Kripke und Michele Fazekas die versteckte Bedeutung dieser expliziten Szene. Ihnen zufolge kam die Idee von den weiblichen Mitgliedern des Autoren-Teams, die während ihrer College-Laufbahn selbst Missbrauchserfahrungen machten.

Was Marie und Jordan als Team Cocksplosion mit Rufus anstellen, dient also als Metapher dafür, auf welche Art und Weise manche gerne selbst Rache an Sexualstraftätern nehmen würden. Dass Rufus Rufus heißt, ist übrigens ebenfalls kein Zufall. Von Jordan als wandelndes Rufenal (im Deutschen Rohypnol) bezeichnet, wird hier auf die berüchtigte Date-Rape-Droge angespielt.

Da war ja was: Natürlich handelt es sich im Kontext von The Boys nicht um den ersten Penis, der vor der laufenden Kamera explodiert: In der Premiere von Staffel 3 kletterte der Supe Termite (Brett Geddes) in die Harnröhre seines Freunde, nur um darin aufgrund seines Kokainkonsums zu niesen und dadurch plötzlich wieder zu normaler Größe herangewachsen mit … entsprechendem Ergebnis.

Übrigens: Mehr zu The Boys und Gen V erfahrt ihr unter den obigen Links.