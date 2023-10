Die Heldin von Gen V hatte in The Boys schon vor über einem Jahr ihr Debüt - wir haben sie nur übersehen

Gen V ist schon die dritte Serie, die auf den The-Boys-Comics von Garth Ennis basiert. Bildquelle: Amazon Prime Video

Das Universum von The Boys wächst. Nach der Hauptserie folgte das Spin-Off Diabolical auf Prime Video und mittlerweile ist auch Gen V an den Start gegangen: Die mittlerweile dritte TV-Serie mit völlig neuen Charakteren, welche die nächste Generation an Superhelden (oder -schurken) darstellt.

Und damit natürlich jeder Zuschauer mitbekommt, dass The Boys und Gen V eng miteinander verwoben sind, darf auf den ein oder anderen Cameo nicht verzichtet werden. So wurden zum Beispiel schon Homelander (Anthony Starr) oder A-Train (Jessie T. Usher) erwähnt, während The Deep (Chace Crawford) zu sehen war und noch weitere folgen sollen - die wir an dieser Stelle aber nicht spoilern wollen.

Die Gen-V- Heldin in The Boys

Wer The Boys besonders aufmerksam verfolgt, dem ist aber vielleicht auch schon ein Gen-V-Cameo in der Hauptserie aufgefallen: In Staffel 3, Episode 2 ist mit Marie Moreau (Jaz Sinclair) die Heldin der neuen Serie zu sehen - zumindest für einen sehr kurzen Moment.

Als Hughie (Jack Quaid) dem Red River Institut - einem Heim für Kinder mit Superkräften - einen Besuch abstattet, taucht ein Bild und der Name von Marie auf einem Computerbildschirm auf. Zu diesem Zeitpunkt war Jaz Sinclair schon längst für ihre Rolle in Gen V gecastet, aber flog für einen Großteil der Zuschauer völlig unter dem Radar.

Staffel 3 von The Boys hat schon vor über einem Jahr auf das Spin-Off Gen V vorbereitet. Bildquelle: Amazon Prime Video

Mehr Kontext zu Marie gab es dann endlich in der ersten Folge von Gen V: Bei Marie handelt es sich um einen Supe, die ihr eigenes Blut, aber auch das von anderen kontrollieren und manipulieren kann. Als sich ihre Kräfte zum ersten Mal bemerkbar machten, tötete sie aus Versehen ihre Eltern, was den Grundstein für die Geschehnisse in Gen V legte.

Wann es mit The Boys weitergeht

Gen V startete übrigens am 29. September 2023 bei Amazon Prime Video, neue Folgen erscheinen jeweils im Wochentakt. Derweil lässt Staffel 4 von The Boys noch auf sich warten, die zum aktuellen Zeitpunkt keinen offiziellen Release-Termin hat. Mehr dazu erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Habt ihr die ersten Folgen von Gen V bereits gesehen und wenn ja, wie euch gefällt euch das Spin-Off zu The Boys bisher? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Staffel 4 der Hauptserie und die Rückkehr von Billy Butcher, Hughie Campbell, Annie January und Co.? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!