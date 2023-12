Steam-Klassiker mit 93 Prozent positiven Reviews bekommt Update und erreicht sofort Spieler-Rekord

Geometry Dash ist nicht nur bei Steam, sondern auch auf Smartphones beliebt.

Das rhythmusbasierte Jump&Run Geometry Dash hat wohl eine der treuesten Fangemeinden auf Steam. Fast sieben Jahre mussten die Spielerinnen und Spieler auf das große Update 2.2 warten, doch jetzt ist es endlich so weit. Der lang erwartete Patch ist da und prompt lassen die Fans die Spielerzahlen in rekordverdächtige Höhen schnellen – aktuell sind bis zu 88.000 Spieler gleichzeitig online.

Darauf haben Fans jahrelang gewartet

Geometry Dash, das für sein simples, aber knallhartes Gameplay und seinen eingängigen Soundtrack bekannt ist, hat seit seiner Veröffentlichung auf Steam im Jahr 2014 einen enormen Erfolg verzeichnet - von knapp 300.000 Bewertungen fallen 93 Prozent positiv aus.

Obwohl es seit 2017 keine Updates mehr gab, ist die Community treu geblieben und hat sich zwischenzeitlich selbst mit neuen Inhalten versorgt. Geometry Dash enthält nämlich einen umfangreichen Level Editor und es stehen tausende Fan-Level zum Download bereit.

Mit dem Update 2.2 sind nun zahlreiche neue Inhalte hinzugekommen, darunter neue Levels, Spielmodi und Editor-Funktionen – und bei manchen Zahlen kann einem schon schwindlig werden. Hier sind einige ausgewählte Höhepunkte aus den Patch Notes zu Geometry Dash 2.2:

Neues Level: Dash , Neuer Spielmodus: Swing , Neuer Spieltyp: Platformer

, Neuer Spielmodus: , Neuer Spieltyp: Über 700 neue Symbole und über 100 neue Achievements

Mit der SFX-Bibliothek können den Levels jetzt Soundeffekte hinzugefügt werden

Shader-Effekte, Partikel-Editor

Gradient, Area, Rotate Gameplay, Scale, Random und über 80 weitere neue Trigger

Viele neue Grafiken, z. B. über 1500 Pixelblöcke

Jede Menge neue Animationen

Über 30 neue Gauntlets

Falls ihr Geometry Dash noch nie gespielt habt, ist jetzt wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um sich dem Rhythmus hinzugeben und mal einen Blick zu riskieren. Der Plattformer kostet auf Steam schmale 4 Euro, aber wenn ihr immer noch zögerlich seid, könnt ihr auch ein kostenloses Fan-Remake in eurem Browser ausprobieren – ihr braucht nur die Leertaste und richtig gutes Timing.

Was haltet Ihr von diesem beeindruckenden Comeback von Geometry Dash? Hat das Update eure Erwartungen übertroffen oder gibt es Bereiche, in denen Ihr Euch Verbesserungen wünscht? Teilt Eure Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns!