George R.R. Martin liebt eine blutige Netflix-Serie - jetzt lässt er für einen gemeinsamen Film mit ihrem Studio wieder Game of Thrones liegen

Wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass George R.R. Martin wahrscheinlich niemals The Winds of Winter beenden wird, oder? Gut. Jetzt hat sich der Schriftsteller noch ein neues Projekt vorgeknöpft, das nichts mit Game of Thrones zu tun hat.

Martin arbeitet gemeinsam mit den Studios Lion Forge und Blue Spirit an einer Neuverfilmung der griechischen Herkules-Saga. Speziell soll es um die 12 Arbeiten des Herkules geben, die dem Halbgott vom König Eurystheus auferlegt wurden - also die Hydra ein paar Köpfe kürzer machen, den Nemeischen Löwen bezwingen oder den Erymanthischen Eber einfangen.

Konkret nimmt sich die Verfilmung die Neuerzählung A Dozen Tough Jobs von Howard Waldrop zum Vorbild - dem 2024 verstorbenen Autor, mit dem George R.R. Martin persönlich befreundet war. Und darin spielt sich die Sage nicht im antiken Griechenland, sondern im Mississippi der 1920er ab.

George R.R. Martin wird vom Fans zum Mitarbeiter

Wer Blue Spirit kennt, den dürfte diese auf den ersten Blick ungewöhnlich wirkende Kombination nicht überraschen. Denn zuletzt hat das Studio mit Blue Eye Samurai eine ausgezeichnete Netflix-Serie produziert, die japanische Geschichte mit der blutgetränkten Handschrift eines Quentin Tarantino kombiniert.

Blue Eye Samurai startete Ende 2023 bei dem Streamingdienst und erfreut sich seitdem unter Kritikern und Fans größter Beliebtheit. Bei Rotten Tomatoes kann die Serie zum Beispiel durchschnittliche 97 beziehungsweise 93 Prozent positive Wertungen für sich verbuchen.

Und auch George R.R. Martin war von Blue Eye Samurai ganz begeistert, der daraus in seinem persönlichen Blog kein Geheimnis macht. Schon kurz nach deren Release teilte der Autor eine ganze Lobeshymne zu der Animationsserie und überschlug sich geradezu vor Begeisterung.

Die Herkules-Saga in einem völlig neuen Licht

Jetzt arbeitet George R.R. Martin mit Blue Spirit zusammen, um mit A Dozen Tough Jobs der Herkules-Saga einen neuen Spin zu verleihen. Im Zuge der offiziellen Ankündigung wird das Projekt von dem Lion-Forge-Gründer David Stewart II. wie folgt beschrieben (via THR):

Wenn jemand die Macht epischer Geschichten und umfangreicher Franchises versteht, dann ist das George R.R. Martin. Mit A Dozen Tought Jobs betrachten wir eine zeitlose Legende aus einem neuen, kulturell reichhaltigen Blickwinkel. Das ist nicht einfach nur eine Nacherzählung, es ist ein bahnbrechender neuer Ansatz, wie ihn das Publikum vorher nie gesehen hat. Die Geschichte ist in einem Mythos verankert und wagt sich gleichzeitig in unerforschtes Gebiet vor.

Das Drehbuch zu A Dozen Tough Jobs wird derweil von Joe R. Landsdale (Bubba Ho-Tep, Hap & Leonard) geschrieben. Ein Release-Termin steht aktuell nicht fest.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, das eine Geschichte von Howard Waldrop mit George R.R. Martins Hilfe adaptiert wird. Der Autor von Das Lied von Eis und Feuer produzierte bereits 2022 den Kurzfilm Night of the Cooters mit Vincent D’Onofrio in der Hauptrolle.