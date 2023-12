Das neue Survivalspiel zu Jurassic Park ist schon im ersten Trailer ein Fest für Fans der Filme

In Jurassic Park: Survival müsst ihr als die Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi von der Dino-Insel fliehen.

Shooter und Survivalspiele mit Dinosauriern gibt es inzwischen schon einige. Was bisher noch fehlte, war ein Titel, dass sich in der Welt der Jurassic-Park-Filme ansiedelt. Doch das ist mit der Ankündigung von Jurassic Park: Survival vorbei. Nur einen Tag nach den Ereignissen des ersten Films schlüpft ihr in die Rolle einer Wissenschaftlerin, die aus dem gescheiterten Erlebnispark entkommen muss.

Vorlage klar erkennbar

Im ersten Trailer zum Singleplayer-Survivalspiel werfen die Entwickler mit Film-Referenzen um sich: Wir entdecken etwa den Hut von Alan Grant auf dem Boden, außerdem werden mehrere bekannte Szenen nachgestellt.

Die Hauptfigur wird etwa in einer Küche von Dinos verfolgt, steht einem giftspuckenden Dilophosaurus gegenüber und schwenkt natürlich auch eine Leuchtfackel vor einem T-Rex. Und bei all dem erklingt immer wieder der originale Soundtrack von John Williams. Aber seht euch den Trailer am besten selbst an:

2:15 In Jurassic Park: Survival beweist ihr, dass ihr auf der Dinosaurier-Insel überleben könnt

Aber was hat Jurassic Park: Survival abseits der klar erkennbaren Vorlage zu bieten? Die Entwickler verraten bereits einige Details:

Große Welt: Offenbar können wir die gesamte Isla Nublar erkunden, und natürlich auch die bekannten Orte aus der Filmvorlage, wie das Besucherzentrum besichtigen. Ob es sich wirklich um eine zusammenhängende Open World handelt, wird noch nicht ganz deutlich.

Tödliche Dinosaurier: Allerdings wird der Ausflug auf die Insel kein Sonntagsspaziergang. Denn überall erwarten uns hungrige Urzeitbestien, die laut den Entwicklern ihr eigenes, anpassbares Verhalten haben.

Schleichen und tricksen: Um zu überleben, müssen wir entweder unentdeckt bleiben, die Dinosaurier ablenken, oder andere intelligente Lösungen finden.

Release: Einen Veröffentlichungszeitraum gibt es zwar bisher nicht, wir wissen aber bereits, dass Jurassic Park: Survival für den PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheint.

Was sagt ihr zu der Ankündigung von Jurassic Park: Survival. Habt ihr euch schon lange Zeit ein solches Spiel gewünscht, das direkt auf der Filmvorlage basiert? Seid ihr beim Anschauen des Reveal-Trailers ganz nostalgisch geworden? Oder sind euch andere Dinosaurier-Spiele lieber, und wenn ja, welche? Schreibt es uns doch gerne in den Kommentaren!