GameStar-Adventskalender: Gewinne 12 Monate lang leckere japanische Nudelgerichte von Nissin!

Beim heutigen Preis schnalzen passionierte Spieler und Geschmacksliebhaber mit der Zunge: Zusammen mit der traditionsreichen Marke Nissin verlosen wir ein ganzes Jahr voller authentisch-asiatischer Geschmackserlebnisse! Gewinnt heute ein Nissin-Starterpaket und 12 Monate die ganze Welt von Nissin Cup Noodles und Nissin Demae Ramen!

Im ersten Monat erhaltet ihr das Starterpaket, bestehend aus Thermoskanne, Ramen-Geschirr und einem Satz Samples für einen ganzen Monat voller Nudelgenuss.

Das Starterset enthält:

Thermosflasche (4x) Material: Edelstahl, PP, Größe: 25,5 cm, Durchmesser: 6,5 cm, Kapazität: 450 ml, spülmaschinengeeignet Hält bis zu 5h warm und kühlt bis zu 15h

Ramen-Geschirr (4x) Bestehend aus: gebrandete Schüssel, Essstäbchen, Ramen-Löffel Material: Keramik



Cup Noodles Sorten (Verfügbarkeit der Sorten und damit die Zusammensetzung des Pakets sind über das Jahr hinweg variabel) Soba Classic | Teriyaki | Yakitori Chicken | Chili | Thai Curry | Sukiyaki Beef | Peking Duck | Japanese Curry Soup Tasty Chicken | 5 Spices Beef | Soy Sauce Shrimps | Hot Chili Spicy | Spiced Curry | Roasted Duck | Veggie Miso

Demae Ramen (Verfügbarkeit der Sorten und damit die Zusammensetzung des Pakets sind über das Jahr hinweg variabel) Chicken | Beef | Sesame | Spicy | Shrimp | Miso | Tonkotsu | Soy Sauce | Duck | Japanese Curry



Darauf folgen 11 Monate lang große Pakete voller unterschiedlicher Nissin-Produkte zum selbst genießen und mit Freunden teilen.

Jeden Monat erreichen euch:

8 Cup Noodles Soba

8 Cup Noodles Soup

8 Demae Ramen Produkte

Nissin steht für Tradition

1958 erfand in Japan der Gründer der Nissin Foods Group, Momofuku Ando, die ersten Instant-Nudeln der Welt „Chicken Ramen“. Heute werden die Cup Noodles von Nissin in über 100 Ländern weltweit verkauft – Tendenz steigend. Nissin ist Marktführer in Japan in der Kategorie Instant-Nudeln und belegt in vielen weiteren Ländern starke Marktpositionen. Ziel der Nissin Foods Group ist es, Konsumenten mit ihren Produkten Freude, Genussmomente und den authentischen Asiengeschmack in ihren Alltag zu bringen.

Über Cup Noodles: Der beliebte Snack für zwischendurch ist seit 1971 auf dem Markt verfügbar und seitdem nicht mehr aus dem Sortiment wegzudenken. Am 18. September 2021 feierten die Nissin Cup Noodles weltweit ihr 50-jähriges Jubiläum! Dennoch ruht sich Nissin nicht auf dem Erfolg der Cup Noodles aus, sondern erfindet immer neue Varianten, die den authentisch-asiatischen Geschmack nach Hause bringen.

Über Demae Ramen: Seit 1968 können die Demae Ramen Produkte von Nissin erworben werden. In der Namensgebung wird die Liebe zum authentischen asiatischen Geschmack und zur japanischen Tradition deutlich. Denn „Demae“ heißt frei übersetzt „eine Lieferung“ und weist auf den Brauch hin, dass Lieferjungen Kunden früher zu Fuß oder auf dem Fahrrad mit Ramen versorgt haben. Nun findet sich der Nissin Delivery Boy auf dem neuen Verpackungsdesign der Demae Ramen Produkte wieder. Demae Ramen stehen für eine vollwertige Mahlzeit, deren Grundlage mit dem Nissin Produkt innerhalb weniger Minuten geschaffen ist. In 2021 fand der Relaunch der Demae Ramen statt. Dank neuer Rezepturen dürfen inzwischen 3 der Demae Ramen Sorten das „Vegetarian“-Logo tragen.

Weiterführende Links:

Homepage: https://de.nissin-foods.eu/

Demae Ramen: https://de.nissin-foods.eu/demae-ramen/

Cup Noodles: https://de.nissin-foods.eu/cupnoodles/

Facebook: https://de-de.facebook.com/nissincupnoodlesde/

Instagram: https://www.instagram.com/nissincupnoodles_de/?hl=en

Ein Dankeschön von GameStar Plus

Unter allen Plus-Mitgliedern, die am Adventskalender teilnehmen und auch zur Auslosung im Januar noch dabei sind, verlosen wir einen großen Star Wars AT-AT von LEGO im Wert von rund 800€ - als Dankeschön für eure Treue!