Who's gonna Call? Sony entwickelt derzeit einen neuen Ghostbusters-Film über die legendären Geisterjäger der 80er-Jahre-Kultfilmreihe. Auf den Ruf hat nun auch der kleinste aller Marvel-Held geantwortet - besser gesagt sein Darsteller: Paul Rudd spielt in Ghostbusters 3 mit.

Mit einem kurzen Video (via Twitter) vor der berühmten Kulisse des Geisterjäger-Hauptquartiers einer alten Feuerwehrwache in New York aus den Ghostbusters-Filmen wird seine Besetzung offiziell bestätigt. Jedoch möchte Rudd nähere Details zu seiner Rolle noch nicht preisgeben.

Ghostbusters 3 setzt die Kultreihe fort

Jason Reitman, Sohn des Ghostbusters-Regisseur Ivan Reitman, wird das nächste Kapitel der Filmreihe in Szene setzen. Nach dem Kinoflop aus dem Jahr 2016 wird diesmal betont, dass es sich bei dem neuen Film keinesfalls um einen Reboot der Reihe handelt. Nähere Informationen über die Handlung bleiben aber noch geheim.

Und so dürfen sich Fans auf ein Wiedersehen mit den verbleibenden Original-Geisterjägern Dr. Peter Venkman (Bill Murray), Dr. Raymond Stantz (Dan Aykroyd) und Winston Zeddemore (Ernie Hudson) freuen, die gemeinsam mit Sigourney Weaver mitspielen.

Zur weiteren Besetzung gehören bislang Carrie Coon (Avengers: Infinity War), Finn Wolfhard (Stranger Things) und Mckenna Grace (Captain Marvel). Auch hier ist noch nichts darüber bekannt, welchen Part sie im Film einnehmen werden. Jedoch sollen ihre Charaktere eine Verbindung zu den Geisterjägern der ersten Stunde haben.

Kinostart im Sommer 2020

Inzwischen steht auch ein konkreter Release-Termin fest: Ghostbusters 3 kommt am 13. August 2020 in die deutschen Kinos. Ein US-Start ist für 30. Juli 2020 geplant.

Währenddessen dürfen sich Fans zum 35. Jubiläum der Kultreihe Ghostbusters und Ghostbusters II erstmals auf 4K UHD freuen - mit vielen neuen Extras und Behind-the-Scenes-Szenen.