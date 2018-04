God of War in GTA 5 - Mod schickt Kratos nach Los Santos

Dank des vietnamesischen Modders Le Tuan Khai dürfen Spieler von GTA 5 mit dem »God of War«-Protagonisten Kratos durch Los Santos streifen. Die Mod »Kratos - God of War III with Blade of Chaos« bringt den raubeinigen PlayStation-Star inklusive seiner Chaosklingen ins Spiel.

Mit diesen Schneidewerkzeugen im Gepäck, stiftet ihr in Los Santos ordentlich Chaos, holt Flugzeuge vom Himmel, verarbeitet Polizeiautos zu Kleinholz und verschießt Feuerbälle auf alles und jeden, der sich euch in den Weg stellt. Seht im folgenden Video selbst, was ihr mit der Mod alles anstellen könnt. Le Tuan Khai empfiehlt zudem AddonPeds von Meth0d zu installieren, welches es erlaubt, die Spielermodelle zu ersetzen.

Unter folgendem Link geht es zur Kratos-Mod für GTA 5. Wer Kratos noch in anderen Spielen steuern will: Hier geht es zu Mods für Fallout 4, Skyrim und Metal Gear Solid 5.

Schusswunden-Mod und Lizenz-Ärger

Erst letzte Woche hatten wir euch eine andere deftige Mod für Rockstars Blockbuster vorgestellt. Mit der Schusswunden-Mod, werden die Extremitäten der Spielfigur verwundbar und die Verletzungen wirken sich in fünf Stufen auf die Beweglichkeit des Charakters aus.

Doch es ist nicht alles Spaß und Freude im GTA-Land. Statt wie bei Mods neue Inhalte hinzuzufügen, entfernt Rockstar aus GTA 4 eine Reihe von Songs. Das Spiel wird am 29. April 10 Jahre alt und damit laufen viele Lizenzen aus. Die Tracks müssen also entfernt werden. Ein unerfreulicher Schritt, der das Spiel ein Stück weit verstümmelt und in den Kommentaren zu unserer News für rege Diskussionen gesorgt hat.

Auch interessant: Rockstar Games-History - Der lange Weg zum Rockstar