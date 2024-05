God of War Ragnarök kommt im Sommer für PC, alle Infos zu Steam-Release und Neuerungen

Kratos stößt einen Freudenschrei aus: Bald turnt der Götterschreck auch wieder auf dem PC.

Junge. Pack deine Sachen. Wir brechen auf.

Wohin, Vater? Nach Jötunheim? Alfheim? Muspelheim?

Nein. Nach Computerheim.

God of War Ragnarök erscheint am 19. September 2024 für den PC. Auf der State of Play am 30. Mai 2024 hat Sony den Port offiziell angekündigt und schon jede Menge Infos zu Neuerungen und Vorbestellboni im Gepäck gehabt - und einen Trailer, den ihr euch hier anschauen könnt:

1:34 God of War Ragnarök: Frostiger Trailer enthüllt das Release-Datum der PC-Version

Alle Infos zum PC Port auf einen Blick

Bevor wir tiefer in die Materie eintauchen, hier noch einmal die Schnellübersicht auf alle Infos zur PC-Umsetzung von God of War Ragnarök:

Release : 19. September 2024

: 19. September 2024 Preis : 59,99 Euro für die Standard-Fassung und 69,99 Euro für die Digital-Deluxe-Edition

: 59,99 Euro für die Standard-Fassung und 69,99 Euro für die Digital-Deluxe-Edition Wo erhältlich? Sowohl bei Steam als auch im Epic Store

Sowohl bei Steam als auch im Epic Store Umfang: Sowohl das Hauptspiel als auch der DLC Valhalla sind enthalten.

PSN-Pflicht: Wie schon Helldivers 2 und zuletzt Ghost of Tsushima setzt auch God of War Ragnarök auf dem PC die Anmeldung beim PlayStation Network voraus.

Diese grafische Verbesserungen erwarten euch

Im hauseigenen Blog und auf der Steam-Shopseite hat Sony bereits eine ganze Reihe an technischen Upgrades für die PC-Version von God of War Ragnarök verraten:

Variable Bildraten: Schluss mit festem FPS-Cap! Ragnarök tobt auf eurem Rechner in hohen Bildraten über den Bildschirm, wie es sich für ein echtes PC-Spiel gehört.

Schluss mit festem FPS-Cap! Ragnarök tobt auf eurem Rechner in hohen Bildraten über den Bildschirm, wie es sich für ein echtes PC-Spiel gehört. DLSS, FSR und Co: Sowohl DLSS 3.7 als auch FSR 3.1 und Intels XeSS 1.2 werden unterstützt.

Sowohl DLSS 3.7 als auch FSR 3.1 und Intels XeSS 1.2 werden unterstützt. Ultra-Widescreen-Support: Besitzt ihr einen Monitor mit 21:9-Bildformat, wird euch Ragnarök keinen Strich durch die Rechnung machen.

Besitzt ihr einen Monitor mit 21:9-Bildformat, wird euch Ragnarök keinen Strich durch die Rechnung machen. Bessere Grafik: Genannt werden verbesserte Reflexionen, eine hübschere Beleuchtung, hochwertigere Schatten und mehr Geometrie-Details.

Die ersten PC-Screenshots zu God of War Ragnarök

Systemanforderungen wurden bislang noch keine kommuniziert. Die hängen stark davon ab, wie sauber die PC-Portierung vorgenommen wird. Für diese Arbeit zeichnen diesmal aber nicht die Portierungs-Spezialisten von Nixxes verantwortlich, sondern Jetpack Interactive. Das Studio hat bereits God of War (2018) auf den PC gehievt und vom Ergebnis waren wir damals sehr angetan.

Die Boni für Vorbesteller im Überblick

Wenn ihr jetzt schon bei Steam oder Epic vorbestellt, könnt ihr euch eine Reihe an exklusiven Vorbestell-Boni sichern. Manche davon werden erst im Laufe der Handlung freigeschaltet, andere wiederum stehen euch direkt zu Spielbeginn zur Verfügung.

Bestellt ihr die Standard-Editon vor, erhaltet ihr:

Kratos‘ Schneewehe-Rüstung

Atreus‘ Schneewehe-Waffenrock (kosmetisch)

Die Vorbestell-Boni der Standard-Edition im Überblick.

Entscheidet ihr euch für die Digital-Deluxe-Fassung, bekommt ihr:

Kratos‘ Düstertal-Rüstung

Atreus‘ Düstertal-Kleidung (kosmetisch)

Düstertal-Klingengriffe für die Chaosklingen

Düstertal-Axtgriff für die Leviathanaxt

Offizieller digitaler Soundtrack

Digitales Dark Horse -Mini-Artbook

Die Vorbestell-Boni der Digital-Deluxe-Edition im Überblick.

Deshalb könnt ihr euch auf God of War Ragnarök freuen

Widmen wir uns abschließend noch dem Inhalt des Spiels: Warum ist Ragnarök ein so gutes Spiel? Kurz: Spektakuläre Kämpfe treffen hier auf vielschichtige Charaktere und eine packende Handlung.

Drei Jahre sind seit dem Vorgängerspiel vergangen, in dem Kratos gemeinsam mit seinem Sohn Atreus die Asche seiner Frau Faye auf dem höchsten Berg verstreut hat. Der Fimbulwinter neigt sich dem Ende zu und das Vater-Sohn-Gespann wird mit neuen Gefahren konfrontiert. Freya will Rache für ihren Sohn nehmen, Göttervater Odin hetzt Thor auf das Duo, und Ragnarök steht kurz bevor – das Ende der Welt!

Unser Schwestermagazin GamePro vergab in ihrem Test für dieses unvergessliche Abenteuer stolze 93 Punkte. Ihr seht also: Im September erwartet uns auch auf dem PC ein spielerisches Highlight! Wollen wir mal hoffen, dass auch die Technik göttlich gut wird.

Und was sagt ihr? Lasst uns gerne noch eure Meinung zur PC-Ankündigung von GoW Ragnarök da:

Bis Kratos und Atreus auf den PC zurückkehren, dauert es noch ein Weilchen. Aber kein Grund, vor lauter Ungeduld gleich Ragnarök in die Wege zu leiten! Ihr habt ja uns und unseren göttlichen Artikelfundus.