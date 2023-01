GOG verschenkt nur noch für kurze Zeit ein Horrorspiel, für das ihr wirklich starke Nerven braucht

Ihr mögt Survival-Horror mit einer Third-Person-Perspektive? Dann solltet ihr jetzt schleunigst einen Blick in den GOG-Store werfen. Gerade gibt’s nämlich mit Daymare 1998 eine Liebeserklärung an das Genre, aber vor allem Resident Evil geschenkt und damit völlig kostenlos.

Beachtet dabei jedoch: Die Uhr tickt. Daymare 1998 wir nur für ein paar Stunden bei GOG verschenkt - ihr müsst euch also ranhalten. Außerdem ist das Horror-Spiel nicht ganz vor Problemen gefeit und wird eure Geduld auf die Probe stellen, weiter unten dazu mehr.

Übrigens geht es schon bald mit dem richtigen Resident Evil weiter: Am 24. März 2023 erscheint das Remake von Teil 4, das zuletzt im neuen Trailer seine Grafik-Pracht präsentierte. Wir konnten uns bereits an der Rückkehr von Schönling Leon S. Kennedy probieren, mehr dazu erfahrt ihr in unserer ausführlichen Preview:

Kostenloser Horror bei GOG

So sichert ihr euch Daymare 1998 kostenlos

Um Daymare 1998 kostenlos eurer GOG-Bibliothek hinzuzufügen, sind nur ein paar Klicks nötig. Ruft dafür einfach diesen Link oder euren GOG-Launcher auf und haltet nach dem entsprechenden Banner Ausschau. Habt ihr darauf geklickt, sollte sich Daymare 1998 bereits in eurer Bibliothek befinden, wo ihr den Download anschmeissen könnt.

So lange habt ihr noch Zeit

Daymare 1998 gibt es nur noch bis heute, den 2. Januar 2023 um 15 Uhr nach deutscher Zeit kostenlos. Wollt ihr euch an dem Survival-Horror in Resident Evil-Manier kostenlos probieren, müsst ihr euch ranhalten.

Was für ein Spiel ist Daymare 1998 überhaupt?

Bei Daymare 1998 ist die Inspiration offensichtlich. Die Entwickler des Indie-Studios Invader zollen dem Survival-Horror-Genre und speziell Resident Evil 2 ihren Tribut. Soll heißen: Wir blicken über die Schulter unterschiedlicher Protagonisten und setzen uns mit allerlei Waffen gegen Zombies und sonstiges untotes Gesocks zur Wehr.

Daymare 1998 leidet allerdings unter ein paar Problemen. So kommt das Spiel auf Metacritic gerade mal auf einen Durchschnittswert von 62 Punkten, bei Steam schwanken die Nutzerwertungen zwischen größtenteils positiv und ausgeglichen . Auch unser GamePro-Kollege und Horror-Liebhaber Kai Schmidt kann die Stolpersteine und Defizite von Daymare 1998 nicht ignorieren und gibt in seinem Test eine Wertung von 59 Punkten.

Doch wo liegen überhaupt die Probleme? Daymare 1998 kämpft mit einer schwammigen Steuerung, teils unfairen Kämpfen und technischen Problemen. Bei der … durchwachsenen Synchronisieren könnte man noch argumentieren, dass die zumindest an die trashigen Sprecher des Ur-Resident Evils erinnern. Der Wiederspielwert von Daymare 1998 hält sich ebenfalls in Grenzen, während ein paar Design-Entscheidungen für Stirnrunzeln sorgen.

Dafür hat Daymare 1998 aber auch einen gewissen Charme vorzuweisen. Die Survival-Horror-Erfahrung des kleinen Indie-Studios Invader ist natürlich alles andere als perfekt, glänzt aber in den Bereichen Atmosphäre, musikalische Untermalung, Rätsel in bester Old School-Manier und abwechslungsreicher Monster-Designs.

Außerdem strotzt Daymare 1998 geradezu vor Anspielungen an Querverweisen an alte Horror- oder auch Film- und Kino-Klassiker. Daymare 1998 ist nicht für jeden Spieler-Typ und auch nicht für jeden Horror-Fan etwas - doch wer Resident Evil mag, sollte zumindest mal einen Blick riskieren.

Mit Daymare: 1994 Sandcastle arbeiten die Invader Studios übrigens derweil schon an einer Fortsetzung. Die dürfte irgendwann 2023 erscheinen - konkrete Details zur Veröffentlichung gibt es derzeit aber nicht. Interessiert ihr euch für die aktuell besten Horror-Spiele, werft am besten einen Blick in die folgende Liste:

Habt ihr Daymare 1998 bereits gespielt? Falls ja, was haltet ihr von der Liebeserklärung an den Survival-Horror und Resident Evil im Speziellen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!