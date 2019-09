Daymare: 1998 – Ehemaliges Fan-Remake von Resident Evil 2 erschienen

Der Third-Person-Survival-Horror-Shooter Daymare: 1998 war ursprünglich als Remake von Resident Evil 2 geplant - bis Capcom dem einen Riegel vorschob und sein eigenes Resident Evil 2 Remake umsetzte. Das Team der Invader Studios gab aber nicht auf und veröffentlichte heute seine ganz eigene Version eines klassischen Survival-Horror-Titels.

Das bietet Daymare: 1998

Da Daymare als Resident Evil 2 Remake begann, ist es nicht verwunderlich, dass viele Elemente an das große Vorbild erinnern: Die rätselhafte Handlung findet in einer Kleinstadt statt, deren Einwohner nach einem Unfall in Zombies verwandelt wurden, und wird aus der Perspektive von drei verschiedenen Charakteren erzählt.

Daymare: 1998 - Screenshots ansehen

Neben dem Bekämpfen jener Zombies soll auch das Lösen von Umgebungsrätseln eine große Rolle spielen. Aber auch bei den Spielmechaniken hat man sich von der Resident-Evil-Reihe inspirieren lassen: Begrenzte Munition und Speicherpunkte sollen das beklemmende Gefühl beim Spieler zusätzlich erhöhen.

Daymare: 1998 ist ab sofort auf Steam erhältlich. Wer das Spiel vorab testen möchte, kann sich auf der Steam-Shop-Seite des Spiels eine kostenlose Demo herunterladen.

Resident Evil 2 - Neuauflage mit untoten Überraschungen