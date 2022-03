Wer schnell ist, kann bei GOG ein gratis Strategie-RPG abstauben

Nicht nur Epic verschenkt Spiele: Nur noch bis zum 1. April um 15 Uhr gibt es bei GOG ein Strategie-RPG kostenlos. Um das Spiel für immer eurer Bibliothek hinzuzufügen müsst ihr lediglich diesem Link folgen. Um was es sich dabei handelt und für wen es sich lohnen könnte, erfahrt ihr hier.

Das ist Thea 2: The Shattering

Genre: Rundenstrategie | Entwickler: MuHa Games | Release: 13.05.2019

Thea 2: The Shattering ist der Nachfolger von Thea: The Awakening von 2015. Wie auch der Vorgänger zeichnet sich Thea 2 durch einen ungewöhnlichen Genremix aus Rundenstrategie, Survival, RPG und Kartenspiel aus. Ihr übernehmt die Rolle einer von acht Gottheiten, die analog zur Spielwelt von slawischen Sagen und Mythen inspiriert sind. Eure Aufgabe ist es nun, das Überleben eurer Anhänger zu sichern, die in der düsteren Welt um ihr Überleben kämpfen.

Dieses Ziel könnt ihr auf viele Arten erreichen. Konflikte könnt ihr durch Diplomatie, Kämpfe oder spirituelle Herausforderungen bewältigen. Ihr entdeckt die mysthische Welt, craftet Ausrüstung und Gegenstände für eure Anhänger und errichtet sogar eigene Städte - oder wählt den Pfad eines Nomaden.

Die Welt von Thea 2 wird dabei zufällig generiert und kann so auch bei einem neuen Durchgang überraschen. Gleichzeitig soll sie abwechslungsreich sein und viele verschiedene Umgebungen und Biome bieten. Und wenn ihr gerne in Gesellschaft spielt, könnt ihr bis zu 3 Freunde in den Koop-Multiplayer einladen, um gemeinsam über die Welt zu herrschen.

Wem gefällt das?

Spielerinnen und Spieler des ersten Thea: Wenn ihr den Vorgänger gespielt habt, könnt ihr jetzt die Gelegenheit wahrnehmen, das neue Spiel kostenlos auszuprobieren und für immer zu behalten. Thea 2 baut auf den Ideen des Vorgängers auf und will in erster Linie verbessern, was dieser brachte. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, dass euch der Titel auch gefällt.

Fans düsterer Fantasy-Welten wie Witcher: Thea 2 ließ sich wie die Witcher-Spiele und deren Buchvorlage von slawischen Mythen inspirieren und bietet ebenfalls eine recht düstere Welt. Dementsprechend trefft ihr auch in dem Strategiespiel auf allerlei Monster und seltsame Wesen. Wenn euch die Erkundung einer solchen Welt auch in einem bunten Genremix zusagt, dann solltet ihr hier zugreifen.

Habt ihr euch Thea 2 gesichert und schon reingespielt? Wie ist eure Meinung zum Spiel? Schreibt uns eure Erfahrungsberichte gerne in die Kommentare und helft damit allen, die noch unentschlossen sind!