GOG hat einen großen Winter-Sale gestartet - und es gibt sogar ein Spiel für 0 Euro

Mehr als 6000 Spiele sind derzeit bei GOG reduziert, da sollte für jeden was dabei sein.

Mit Weihnachten kommt für viele Menschen nicht nur Zeit mit der Familie daher, sondern zumeist auch einige Stunden mehr, um sich ihrem liebsten Hobby zu widmen: Videospiele! Das wissen auch die großen Shops und so überrascht es wenig, dass GOG hat einen großen Sale am Start hat. Wir haben für euch interessante Deals rausgesucht.

Alle Infos zum Winter Sale bei GOG

Wann startet der Sale?

Die Aktion läuft bereits seit dem 13. Dezember 2023.

Wann endet der Sale?

Ihr habt bis Donnerstag, 4. Januar 2024, um 23:59 deutscher Zeit, um euch für die besten Angebote zu entscheiden. Da endet der Sale.

Wo ist mein Gratis-Spiel?

Ihr könnt euch Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager kostenlos über GOG sichern. Beachtet aber, dass dieses Angebot ebenfalls nur bis zum 04. Januar 2024 um 23:59 Uhr deutscher Zeit gilt.

Legend of Keepers lässt euch die Position eines Dungeon Managers übernehmen. Als solcher ist es eure Aufgabe, in diesem Roguelite Gruppen von Helden mittels taktischen Rundenkämpfen zu besiegen. Zuvor könnt ihr sie aber auf ihrem Weg durch euren Dungeon mit hinterhältigen Fallen schwächen.

Einen Test zu dem Spiel findet ihr auch bei uns.

Interessante Angebote beim GOG Winter Sale

12:08 A Plague Tale: Requiem - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel - Test-Video zum wunderschönen Mittelalter-Spiel

1:00:48 Oha, Frostpunk 2 hat uns umgehauen - mit Maurice und Steinwallen

Deponia Full Scrap Collection: Hier erwartet euch eine Reise in die Blütezeit von Daedalics Adventure-Sparte. Ihr bekommt alle vier Teile der Point-&-Click-Reihe in einem Paket. (6 Euro, um 90 Prozent reduziert)

Outcast - Second Contact: Adelpha erwartet euch! Demnächst soll mit Outcast: A New Beginning ein Nachfolger/Sequel des Klassikers erscheinen. Bis dahin habt ihr noch genug Zeit, das Remake des ersten Teiles anzuspielen und zu erleben, was die Abenteuer von Cutter Slade bis heute einzigartig macht. (1,50 Euro, um 90 Prozent reduziert)

2:30 Outcast: A New Beginning zeigt im Trailer die farbenfrohe Welt von Adelpha

Disco Elysium: The Final Cut: Gefeierter Indie-Hit und Point&Click-Adventure. Euch erwartet eine tolle Geschichte, spannende Charaktere und die Entscheidung, was für ein Ermittler ihr in dieser Detective-Story sein wollt. (10 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Jagged Alliance 3: Rundenbasiertes Strategiespiel, in dem ihr mit einer Gruppe Söldner versucht, eine paramilitärische Organisation zu stoppen und das von ihnen besetzte Land schützt und befreit. (30 Euro, um 34 Prozent reduziert)

Cyberpunk 2077 + Phantom Liberty: CD Projekt Reds dystopisches Rollenspiel ist Dank Update 2.1 und dem Addon mittlerweile da angekommen, wo die Fans es schon zum problematischen Release haben wollten. (56 Euro, um 33 Prozent reduziert)

9:41 Cyberpunk Update 2.1 ist purer Luxus!

Anno 1404: Wer mit Anno 1800 trotz aller DLCs und Mods genügend Zeit verbracht hat, bekommt hier den lange als besten Teil der Serie geltenden Titel. Aufbaufans können hier aber auch Jahre später nichts falsch machen. (4 Euro, um 75 Prozent reduziert)

Shadow Tactics - Anniversary Bundle: Hier begann die Geschichte des bald aus eigener Initiative schließenden Studios Mimimi Games. Bis heute lohnt sich das Taktikspiel im fernen Japan ohne Abstriche. Ihr bekommt in diesem Paket alle DLCs, inklusive der eigenständigen Erweiterung Aiko's Choice. (13 Euro, um 81 Prozent reduziert)

Wolfenstein II - The New Colossus: Sturmgewehre raus! In jeder Hand eines im Anschlag und losgeht die Jagd auf die Schergen des Regimes. The New Colossus ist Shooteraktion, die eine spannende Geschichte, fantastisch aussehende und performende Grafik sowie Top-Waffenhandling miteinander verbindet. (4,50 Euro, um 85 Prozent reduziert)

7:27 Wolfenstein 2: The New Colossus - Testvideo: Der beste Solo-Shooter des Jahres

Auch im Epic Store gibt es beim Feiertags-Sale, das ein oder andere Schnäppchen. Wir haben euch einige separat herausgepickt und erklären obendrein die Gutscheine! Oder ihr schaut euch selbst noch ein wenig bei GOG um.

Habt ihr im Winter Sale bei GOG oder woanders schon etwas finden können? Ist es ein unerwarteter Fund oder habt ihr schon länger auf den jüngsten Kauf gelauert? Ist vielleicht sogar mehr als ein Spiel in eurem Warenkorb gelandet oder haltet ihr euch beim Shoppen eher generell zurück? Habt ihr weitere Tipps, die wir nicht in unserer Liste haben? Lass es uns gerne in den Kommentaren wissen.